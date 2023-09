Anticorrupción investiga a funcionarios de la FGE: Edgar Núñez

El vicefiscal anticorrupción, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza informó que existen diversas carpetas de investigación en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en contra de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) por acciones y omisiones contra la procuración de justicia.

En entrevista para El Sol de Cuernavaca, Núñez Urquiza fue cuestionado sobre si estas investigaciones pudieran alcanzar al titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, a lo que respondió que deben analizar los hechos para determinar si hubo o no relación directa en los señalamientos dentro de la denuncia.

Local Disputas en fiscalías generan mayor impunidad

"Hay carpetas de investigación por hechos determinados de omisiones dentro de la Fiscalía General del Estado de Morelos, ahí se tendría que analizar de manera concreta si tiene alguna responsabilidad directa o indirecta o en su caso como auxiliador o lo que corresponda conforme a derecho", explicó Núñez Urquiza.



Recordar que, a raíz de que a inicios del mes de septiembre la FECC giró una orden de aprehensión contra Carmona Gándara, se generó un conflicto entre las dos instituciones que incluso llegó al cese de Núñez Urquiza, quien tuvo que ampararse para retomar su cargo, esto a pesar de que nombraron a Isaías Rodríguez Moreno como fiscal anticorrupción.

Núñez Urquiza agregó que los servidores públicos de la FGE son investigados por diversos actos como:

Negar información.

Omisiones en el ejercicio de la acción penal.

Proteccionismo, entre otras acciones en agravio de la sociedad morelense.

"La Fiscalía Anticorrupción tendrá que analizarlas porque efectivamente sí hay carpetas de investigación por omisiones tomadas por el personal", expresó Núñez Urquiza.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

También manifestó que no habrá protección para ninguna persona o servidor público que resulte presunto responsable de los señalamientos vertidos en las carpetas de investigación.

"No vamos a proteger a nadie, no se le va a proteger a ninguna persona, no se le va a dar facilidades a ningún servidor público, no estamos alineados con cuestiones políticas ni institucionales, somos una fiscalía autónoma y pues tenemos que seguir nuestras actividades", finalizó Núñez Urquiza.