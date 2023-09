Uriel Carmona: No voy a renunciar a la Fiscalía

El Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, aclaró que no va a renunciar al cargo como se ha interpretado en algunos medios y advirtió que cumplirá completo su mandato y que revisará los ajustes que sean necesarios en el personal de las oficinas bajo su responsabilidad.

En entrevista exclusiva con El Sol de Cuernavaca, el Fiscal, liberado el viernes después de más de 50 días bajo la medida cautelar de prisión preventiva, advirtió que se reintegró a sus funciones desde el sábado; “ya se están girando las comunicaciones oficiales para que todas las autoridades estén enteradas de que estoy retomando el mando de la Fiscalía de Morelos de manera oficial, por ahí escuché una versión de que pienso renunciar, no es así, no voy a renunciar, al contrario, pienso seguir viendo por mi encargo constitucional en el estado”.

Agregó que enfrentará los procesos jurídicos: “de estos señalamientos que me han hecho, los vamos a enfrentar con respeto a las autoridades. Hemos logrado con mis abogados llevar el tema al campo de lo jurídico, de los juzgados y los tribunales, para limpiar mi nombre y paulatinamente vamos a desvanecer todas estas acusaciones, estamos ofreciendo pruebas y los resultados están siendo positivos”.

El Fiscal informó que ya ha tenido contacto con los mandos de la Fiscalía, para seguir dando resultados para Morelos, y reiteró: “no estoy enojado con nadie, no hay resentimientos, simplemente la reflexión es, uno como servidor público debe ser más sensible en el tema de las víctimas, de las personas que son los destinatarios de nuestros servicios y respecto a las instituciones de seguridad pública, del gobierno, de los municipios y las federales, de lo que se trata es de que no haya pugnas entre nosotros porque esas situaciones las aprovecha la delincuencia y son síntoma de ingobernabilidad”.

Reconoció que han habido movimientos de personal en la Fiscalía mientras estaba fuera de servicio: “espero que sean positivos, en la semana vamos a ver si es necesario hacer ajustes o no, esa es mi facultad pero son procesos internos de la institución, que es autónoma… Hubo un cambio también en la fiscalía anticorrupción mientras no estaba yo derivado de una renuncia, quien me suplió hizo la designación apegada a la Constitución y espero tener contacto en los próximos días con el nuevo fiscal Anticorrupción y seguir trabajando de la mano”.

Y aunque el caracter de los hechos recientes ha sido llevado a lo jurídico por la defensa del Fiscal y por él mismo, el tema tiene un matiz inevitablemente político, le aclaramos y responde: “por supuesto es incuestionable, lo que se ve no se juzga, esto tiene un origen que tiene que ver con lo político, pero desde luego la disciplina que debe tener la fiscalía del estado, y sobre todo su titular, es de no hacer pronunciamientos en el campo de lo político porque la autonomía nos obliga a mantenernos ajenos a ello; ahora que ya conozco el contenido de las carpetas de las que derivan los señalamientos que se me hicieron, mi obligación es no revelarlos para mantenernos dentro de los límites de lo jurídico, no nos vamos a meter en lo político”.

¿Aún tiene la Fiscalía expedientes contra (el gobernador) Cuauhtémoc Blanco?

Sí, tenemos denuncias presentadas ante la Fiscalía del Estado que se tienen que desahogar conforme a derecho. Jamás vamos a fabricar un delito, un señalamiento ni una imputación en contra de un servidor público, y menos contra los que tienen fuero constitucional. En Morelos no se fabrican delincuentes… Vamos a seguir trabajando con armonía y respeto con los poderes del estado. Morelos merece que las autoridades seamos responsables y demos los resultados que se merece el pueblo de Morelos.

El Congreso te dio un espaldarazo hoy al reconocerte como Fiscal General, ¿de parte del Ejecutivo ha habido alguna llamada o algo?

Fíjate que el Congreso jamás ha puesto en duda mi designación por nueve años… todavía no tengo comunicación con el gobernador del estado, espero verlo pronto personalmente porque estamos obligados ambos a coordinarnos y trabajar por el estado.

Entonces ¿te reincorporarás a las Mesas de Seguridad y todo esto?

Sí, es una obligación que tenemos siempre y cuando las agendas así lo permitan y la idea es mantener el contacto respetuoso con el Comisionado de Seguridad Pública, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados, los tribunales, los secretarios de seguridad pública municipales, con todas las corporaciones que tienen qué ver con la seguridad pública porque nuestra obligación es trabajar para la sociedad y dejar de lado cualquier interés personal o de grupo.

En un tono más personal, estos cincuenta y tantos días, ¿cambiaron algo en ti?

Por supuesto que sí, la experiencia no es deseable ni grata para nadie, sin embargo, eso va forjando la templanza en una persona, tuve muchas horas para reflexionar lo que hago en lo personal, en lo profesional, en el servicio público, soy un servidor público de muchos años y el resultado que tengo es que decido seguir conduciéndome con honestidad, con probidad y seguir trabajando para mi estado dejándoles a nuestros hijos y nietos un mejor Morelos.











