Había elementos para enjuiciar al gobernador: Eliasib Polanco

Había suficientes elementos para que procediera el juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco, considera Eliasib Polanco Saldívar, sin embargo los integrantes de la Junta Política y de Gobierno no llegaron a un acuerdo.

Las solicitudes de juicio político en contra del mandatario estatal, el exalcalde de Cuernavaca Antonio “N”, y de Adriana Flores excontralora en el gobierno de Graco Ramírez se desecharon porque prescribieron al no atenderse en el momento oportuno.

“No todos están de acuerdo en que los juicios políticos avancen, se discuten al interior de la Junta Política y esta lleva tiempo, y a veces en ese devenir del tiempo y eso prescribe”, explicó.

Agregó que no le da pena aceptar que entre los integrantes de la Junta Política y de Gobierno que no hubo acuerdos para que las solicitudes avanzaran.

“Si me preguntas en lo particular si yo estuve de acuerdo, desde luego que estuve a favor, eso no quiere decir que los demás sí, y en ese proceso se prescribieron por ley y se tuvieron que desechar”, indicó.

El diputado Eliasib Polanco señaló que en la sesión de este miércoles, buscará presentar una solicitud de juicio político en contra del titular se la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, por la irrupción del jueves pasado en la Fiscalía Anticorrupción

Asimismo, enfatizó que la iniciativa para presentar una solicitud de juicio contra el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros por irrumpir la Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción.

“En mi opinión hay todos los elementos, de acuerdo a lo que yo tengo revisado del Código Penal del Estado de Morelos hay delitos que se cometieron en esa irrupción que tuvo la CES en la Fiscalía Anticorrupción, habrá que sustentarlo”.