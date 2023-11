Urge definir magistraturas del TSJ: Gamboa Olea

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea consideró como urgente definir las diez magistraturas que están vacantes en el pleno, a fin de no retrasar más la impartición de justicia en el estado.

Contrario a lo que señaló el secretario de gobierno, Samuel Sotelo Salgado sobre que no había condiciones para que el Congreso del Estado realizara dicha designación.

“También es un impacto que genera un retraso porque nosotros no podemos cambiar un modelo si no tenemos conformado el pleno en su totalidad y no podemos contar con esas mayorías para poder también reformar un sistema que implica hacía la modernidad”, expresó el magistrado presidente.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Agregó que, ante los diversos señalamientos que existen en torno al proceso, entre ellos la supuesta venta de los espacios en 5 millones de pesos a los aspirantes, se deben de crear las condiciones para la designación sin afectar al Poder Judicial en la entidad, el cual admitió que se encuentra en los últimos lugares en materia penal.

Local Sin condiciones para designar magistraturas: Sotelo Salgado

“Yo creo que los legisladores tienen en sus manos las posibilidades, yo no dudo que haya perfiles o currículums que realmente cumplan a cabalidad con los requisitos que señala la propia constitución del estado para designar a magistradas y magistrados. Creo que las condiciones se deben de dar creo que debe de ser un ejercicio democrático, pero no un ejercicio político”, manifestó.

A su consideración, indicó que es necesario ya nombrar a los diez magistrados que hacen falta en el pleno del TSJ, ya que el proceso está retrasado.

“Yo creo que estamos ya retrasados en tiempos y tenemos que avanzar en estos tiempos”, indicó Gamboa Olea.

Cabe señalar que, aspirantes como el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, así como María Luisa Sánchez Osorio quien es la esposa del fiscal de justicia Uriel Carmona, entre otros personajes son severamente criticados de buscar un espacio en el Poder Judicial que se encuentra incompleto desde el mes de julio.