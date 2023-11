Poder Judicial reconoce rezago en materia de justicia penal

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea admitió que Morelos está rezagado en materia de justicia penal, esto tras las evaluaciones que distintos organismos realizaron, donde colocaron a la entidad en los últimos lugares.

"La verdad es que no hay nada que esconder, no hay nada que ocultar y hay que decirlo, estamos atrasados en esta consolidación del sistema acusatorio adversarial, hay cosas que trabajar como el modelo de gestión, la especialización de los jueces, la unificación de los criterios de los jueces, etc.", expresó Gamboa Olea.

El viernes 17 de noviembre, el presidente del TSJ encabezó el primer Congreso de Derecho Penal Acusatorio a 15 años de la implementación de este sistema. El evento contó con la presencia de especialistas en la materia provenientes de diversas partes de Latinoamérica.

Gamboa Olea señaló que actualmente en Morelos hay 33 mil 585 carpetas administrativas judicializadas, una cifra que les preocupa, pues señaló que el objetivo de la implementación del Derecho Penal Acusatorio era despresurizar los casos.

"Tenemos un número terrible de juicios orales, sólo en 2022 tuvimos cuatro mil 919 juicios... esto implica que no terminamos de entender la esencia del sistema... hoy tenemos más personas en prisiones preventivas", indicó el magistrado presidente.

Señaló que, al año se tienen programadas 190 mil 505 audiencias: "Estas cifras son terribles, sí, entendemos por qué aparecemos en el último lugar del sistema de justicia a nivel nacional, esto debe darnos preocupación", indicó.

Asimismo, señaló que la carga de trabajo de los jueces pasó de atender 27 asuntos por año a 228 en 2021 y 458 en 2022.

Asimismo dijo que se proyecta que el número de carpetas aumenten en un 35 por ciento por año.

"Hoy tenemos realmente que modificar ese modelo de gestión, tenemos que cambiar obviamente esas situaciones que nos han generado estar en el último lugar a nivel nacional y también ver cuáles son los factores de medición de estos sistemas", expresó.