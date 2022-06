Universitarios extrañan el bar La Estancia, pero van a otros

El famoso bar La Estancia, localizado en Avenida Universidad, aún está clausurado y ahora sólo quedan los recuerdos.

Si buscas en Google aún aparece como “abierto”, pero la realidad es que desde hace semanas fue cerrado y en su fachada permanecen los sellos de clausura.

Quienes gustaban de ir a este bar ahora recurren a otros establecimientos ubicados en esa misma zona, como por ejemplo Palapa Bar & Billar y Spa Kedarnos.

La clientela de La Estancia, en su mayoría jóvenes y estudiantes universitarios, acudían por el ambiente animado y la venta de bebidas alcohólicas.

Los vecinos del lugar manifiestan que todos los días había mucho movimiento en esa zona, hasta el pasado 9 de junio cuando fue clausurado tras un operativo ejecutado por la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) de Cuernavaca.

En ese acto también participaron autoridades de la Policía Vial y Municipal, tras considerar que La Estancia Bar no contaba con las medidas de seguridad para los consumidores.

En su página oficial de Facebook, el bar explicó lo siguiente: “Queridos amigos! lamentablemente otra vez nos suspendieron...... );. Les pedimos una disculpa por las molestias ocasionadas solo que esto está fuera de nuestras manos! Hay mucha envidia y mucho repudio hacia nuestro trabajo de partes todos los vecinos, dueños de bares a la redonda de Estancia y mucha gente más! hacia nuestro establecimiento! Lamentamos estás situaciones y crean que neta vamos a trabajar y hacer hasta lo último que se pueda para volver a abrir y que ahora sí no nos puedan cerrar cada que quieren los que nos envidian! Les mandamos un fuerte abrazo y en verdad de corazón gracias por todo su apoyo y preferencia sin ustedes no seríamos lo que gracias a dios hoy en día somos! Disculpen las molestias los queremos mucho y por su donativo de $50 pesitos no se preocupen que cuando regresemos les recompensaremos a todos!! Gracias por todo su apoyo en verdad nos hacen muy felices y hoy lamentamos quedarnos sin trabajo más de 25 personas que hacemos sus noches únicas y tan divertidas! De parte de todo el equipo estancia les mandamos un abrazote!!!! (sic)”.

Por su parte, la titular de la Seprac, Alicia Vázquez Luna, detalló que en dicho operativo había más de 300 jóvenes ingiriendo bebidas alcohólicas y se clausuró el lugar por incumplir las medidas de Protección Civil, ya que es un espacio pequeño para albergar a demasiadas personas.





