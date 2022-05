Estudiantes, clientes principales de bares irregulares

"Un auténtico exceso, la venta de alcohol que se tiene en la ciudad de Cuernavaca", afirmaron los integrantes de la Asociación de Discotecas y Centros Nocturnos de Cuernavaca, y es que afirmaron que lamentable o no, los estudiantes se han convertido en el principal mercado.

Para Humberto Arriaga, líder de los discotequeros, refirió que existe una oferta barata y de muy pobre calidad en la mayoría de los establecimientos, con la se busca atraer clientela y los cuales en su mayoría son jóvenes.

Pero añadió que al no tener establecimientos de calidad y al no ser comercios que han sido regulados han ganado terreno fácilmente con productos a muy bajo costo y con locales que no dan las garantías de seguridad.

Todo este desorden va acompañado de corrupción, porque sabiendo cuál es su responsabilidad las autoridades, en este caso municipal, no hace nada y la regulación para la apertura de estos lugares no existe, “porque esa oferta provoca que entre los jóvenes, a cualquier hora encuentren alcohol en Cuernavaca y en los municipios conurbados”.

Humberto Arriaga añadió que cerca de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) existen una serie de bares que no están dentro de la normatividad y que incluso hay lugares en donde no se sabe quién es el dueño.

Y a todo esto, expuso, lo más lamentable es la ausencia de la autoridad responsable. El llamado es a que se regule este tipo de situaciones lo antes posible.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!