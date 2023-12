Un año sin rastro de menores desaparecidos en Yautepec

A unos días de cumplir un año desaparecidos, Angelo y Selene son dos menores de edad de los cuales no hay rastro desde el 7 de enero del 2023. Su madre, Imelda de la Rosa pide a la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda de personas continuar con la investigación.

Junto a su familia y vecinos recorren distintas zonas del municipio para obtener algún indicio de su paradero, sin embargo, no hay resultados. Respecto a las acciones por parte de las autoridades, éstas no son constantes.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

“Las autoridades me dicen que cabe una posibilidad de que estén vivos, ya que no se han localizado ningún cuerpo o indicio que muestre que ellos ya no están con vida, y eso me hace tener una poca de esperanza de encontrarlos con vida”, explicó.

Imelda hizo un llamado a la población a compartir la ficha de búsqueda de sus hijos, por si alguna persona llega a identificarlos avise a las autoridades.

“Yo pido a la población que siga compartiendo su ficha, que nos siga ayudando a difundir sus rostros, y si los reconocen den aviso a las autoridades para que ellos puedan regresar a casa con nosotros y a las autoridades pido sigan ayudándonos en su búsqueda, porque así como vivo no se puede vivir, no hay tranquilidad”, concluyó la mujer.