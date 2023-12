Familiares de desaparecidos rechazan nuevo padrón de víctimas

Familiares de personas desaparecidas en el estado de Morelos rechazaron los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó que se redujo de más de 110 mil a únicamente 12 mil 337 el padrón de hombres y mujeres que no han sido localizados.

“Rechazamos el informe del presidente Obrador sobre la supuesta actualización de las cifras de personas desaparecidas porque sin transparencia desaparecen a las personas desaparecidas”, indicó Angélica Rodríguez Monroy, del colectivo “Regresando a Casa Morelos”.

Quienes integran los colectivos de búsqueda en la entidad realizaron un pronunciamiento en el altar a víctimas de Palacio de Gobierno en Cuernavaca, donde exigieron al mandatario estatal una disculpa pública, pues señalaron que AMLO, con esto, además de revictimizarles, está “desapareciendo a desaparecidos”.

“Son tantas las violaciones a nuestros derechos como familiares y a la dignidad de nuestros seres queridos desaparecidos que han cometido, que expresamos nuestra firme indignación por sus acciones y le exigimos que busque a las más de 100 mil personas desaparecidas”, externó.

Asimismo, no aceptaron que el presidente haya informado que no hay datos suficientes para identificar a poco más de 26 mil personas y que no tenga indicios para buscar a más de 36 mil.

De igual forma, señalaron falta de transparencia en el proceso con el cual el Gobierno Federal llevó a cabo este censo.

"La falta de transparencia en las cifras de personas desaparecidas presentadas, violando los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, representa ausencia de máxima protección, se criminaliza a las víctimas, se discrimina y se hace una victimización secundaria al descalificar la lucha de las familias con juicios de valor infundados”, manifestó.

Al grito de “AMLO búscalos, no los vayas a desaparecer”, exigieron a las fiscalías, gobiernos estatales y la propia Federación que localicen a las más de cien mil personas que se encuentran reportadas como desaparecidas a lo largo y ancho del territorio mexicano.

“El presidente Obrador y sus subordinados desconocen la obligación legal que tienen como Estado mexicano y gobierno para investigar, a través de las fiscalías y de las entidades, todos los datos suficientes y todos los indicios, para buscar, identificar y encontrar a nuestros seres desaparecidos y desconoce las atribuciones legales de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las entidades para realizar dicha tarea”, agregó.