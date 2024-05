Trabajadores de Soriana levantan manifestación sin tener solución

Empleados de Soriana en Morelos, levantaron la manifestación que iniciaron la tarde del sábado 25 de mayo, debido al bajo pago de utilidades que recibieron este año, y pese a no tener una solución, hoy abrieron las tiendas de manera normal.

Trabajadores de la sucursal del Centro de Cuernavaca, ubicada sobre avenida Morelos, se reunieron la noche del sábado con el director regional alrededor de las 19:00 horas para conocer los motivos del bajo reparto de utilidades y dialogar sobre ésta y otras inconformidades, sin embargo, en lo que respecta a las utilidades señalan que ya no hay solución.

"Mantuvimos la manifestación durante todo el día de ayer, ya no abrimos la tienda, y entre las siete y ocho de la noche, llegó el director regional, se reunió con algunos compañeros durante 40 minutos aproximadamente, pero no se llegó a alguna solución, porque ya no se puede hacer nada", expresó una trabajadora de la tienda.

Declaración de pago de utilidades no puede revocarse

Asimismo, refirió que, se les dijo que, ya no hay alguna solución debido a que a nivel nacional ya está la declaración hecha ante hacienda y no hay forma de revocarla. Además, se les pidió abrir las tiendas de manera normal y levantar las manifestaciones, ya que si cerraban nuevamente, eso afectará a las ganancias y utilidades del próximo año.

Entre los argumentos que les dieron sobre el reparto de utilidades, es que, gran parte de estas ganancias fueron destinadas para solucionar algunos problemas y levantar las sucursales que sufrieron afectaciones en Acapulco por el paso del Huracán Otis y algunas otras ubicadas en otros estados, que sufrieron incendios.

La mañana del domingo 26 de mayo, el director regional, visitó nuevamente las sucursales para hablar también con los empleados del turno matutino que no estuvieron presentes durante la manifestación del sábado.

Empleados regresan a trabajar con normalidad en la sucursal del centro de Cuernavaca. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

¿Qué opinan los trabajadores sobre la situación?

Entre los trabajadores aún no han hablado para ver si se quedarán con esta explicación, o si tomarán alguna otra opción, para exigir el pago justo ante este derecho laboral que tienen.

Además de dialogar sobre el tema de las utilidades, los trabajadores aprovecharon para exponer otras inconformidades como los sueldos bajos y algunas cosas que les hacen falta para trabajar en óptimas condiciones.

"Respecto a los otros temas que se expusieron, el director regional quedó de revisarlos y hacerse cargo, incluso mencionó que seguirá visitando la sucursal de manera frecuente para atender las situaciones con la gerencia y recursos humanos".

La situación del reparto de utilidades en Soriana, afectó a los trabajadores de todas las sucursales de la república mexicana, ya que, recibieron únicamente un pago de entre 100 y 300 pesos, sin importar incluso la antigüedad que tienen dentro de la tienda, por lo que muchos se sumaron al paro del día sábado.