Trabajadores de Soriana realizan paro laboral en Morelos

La tarde de este sábado 25 de mayo, trabajadores de algunas tiendas Soriana en Cuernavaca y Jiutepec, se unieron al paro de labores que se generó en distintas sucursales de México para exigir el pago justo de sus utilidades, ya que, recibieron entre 100 y 300 pesos, sin importar, los años de antigüedad dentro de la empresa.

Los trabajadores refirieron que se unieron al paro cerrando la tienda desde las 15:00 horas, y con algunas pancartas donde manifiestan su inconformidad, pidieron ser escuchados, ya que no han tenido respuesta alguna.

"Decidimos tomar esta protesta pacífica alzando la voz por el injusto pago de las utilidades por el reparto tan nefasto, yendo desde los 100 hasta 300 pesos como máximo, lo cual es una burla para nosotros como empleados porque es uno de nuestros derechos laborales y al final es una prestación", expresó uno de los trabajadores durante la manifestación.

Asimismo, hizo hincapié de que no se trata de una empresa que realmente vende poco, sino de una franquicia importante a nivel nacional, por tal motivo se genera una mayor inconformidad.

"No es una empresa que digamos vende mil pesos diariamente, estamos ante una de las franquicias de supermercado más grandes del país, entonces consideramos que es una burla lo que nos hicieron esta ocasión".

A las 15:00 horas, realizaron un simulacro de incendio, que tomaron como pretexto para desalojar al personal y cerrar las puertas para la manifestación pacífica.

"No queremos dañar las instalaciones, solo que escuchen nuestra voz y que no vamos a quedarnos callados ante este atropello. Le pedimos a la autoridad nos apoye y las instancias que deban intervenir que lo hagan porque no estamos satisfechos con lo que se nos ha entregado, consideramos que a nivel tienda los resultados han sido correctos como para que hayamos recibido este pago de utilidades tan bajo".

Mencionó que al menos en esta tienda, la plantilla del personal afectado por la situación va de entre los 80 a 150 trabajadores, pues sin respetar la antigüedad, se les dio otorgó una cantidad muy baja.

Los trabajadores están a la espera de que llegue el director regional para disipar dudas y aclarar la situación, esperando llegar a un acuerdo, para levantar el paro de labores. De no ser así, mañana continuarán.

La sucursal ubicada en la Plaza Cedros en Jiutepec, también realizó su paro de labores. Sin embargo, otras sucursales como la que se ubica en Poder Legislativo en Cuernavaca sigue en funcionamiento, empleados mencionan que sí están inconformes, pero aún no han decidido parar.