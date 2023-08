Aprendámosle a la derecha lo que sirve: Tania Valentina

Tania Valentina Rodríguez es la propuesta del Partido del Trabajo para candidata a gobernadora de Morelos por la coalición que se construye con Morena y el Verde Ecologista, pese a su formación en la izquierda doctrinaria, la diputada local con un cuarto de siglo en la política reconoce: “hay que tomar de la derecha lo que sirve”, defiende a los organismos autónomos y reconoce la responsabilidad de la izquierda en la crisis que ha generado en el estado el primer gobierno de la cuarta transformación.

En entrevista exclusiva con El Sol de Cuernavaca la diputada local habla del origen de su aspiración: “No es una decisión personal, la dirigencia nacional del PT analizó en cuáles estados de la República una candidata tendría una posibilidad real de triunfo, y determinó que Tania Valentina era una candidata ganadora en Morelos. Por lo que seré propuesta a la encuesta para seleccionar al candidato de la coalición de izquierdas en Morelos. No es una casualidad, ni un antojo, es una decisión tomada por el partido y para la que me siento preparada y estoy dispuesta a asumir el riesgo de ser candidata en un estado como Morelos”.

Te interesa: Respalda PT a Tania Valentina para ser Gobernadora de Morelos

Y no es una tarea fácil, reconoce: “Morelos es un estado en total abandono, no sólo en infraestructura en todos sus sentidos, y en seguridad, sino también un abandono emocional. Los gobernantes tal vez no tengan los recursos, pero los morelenses somos tan nobles que con que nos vayan a visitar a nuestra comunidad y nos den un abrazo, que coman frijolitos con la gente, como hacían los viejos gobernante, hoy no se ve eso. Esas visitas a la gente ayudaban al gobernante a conocer cómo vive la gente, qué comen, cuáles son sus necesidades, y a resolver algunas. Porque hay una partida especial para los gobernantes, actualmente es de 26 millones de pesos al año, para que lo tengan en la bolsa, en efectivo, y van a una escuela y ven qué hace falta, organizan a la gente, les entregan el dinero y luego regresan a supervisarlos; para que el gobernador pueda dar respuesta pronta, de lo pequeño, por ejemplo, baños públicos, una bomba de agua, ventanas, no mucho, pero una forma de que el gobernante pueda resolver rápido a su gente. Eso existe en el presupuesto, están ahí, es para atención, para giras y la atención directa a la gente. Porque un gobernador tiene que llevar respuestas, pero también amor, y si no traes cómo resolver, por lo menos tener gente que ayude a ofrecer soluciones. Nuestro pueblo es noble y cooperativo, y lo podemos ver con lo que hizo Salinas de Gortari con el programa Solidaridad, copiado de Polonia, el gobierno ponía el material y el pueblo la mano de obra, es cuestión de voluntad, los morelenses somos trabajadores, nobles honestos… si hacemos un buen trabajo con ellos, podemos sacar muchos temas de conciliación, juntos, pero hay que ir a las comunidades, dejar la casa de gobierno, tienes que estar, abrazar a la gente, conocerla, es lo más importante”.

El dirigente nacional del Partido del Trabajo respaldo la candidatura de Tania Valentina Rodríguez Ruiz para la gubernatura de Morelos. / Archivo Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

A pesar de la fobia que muchos militantes de la llamada cuarta transformación tienen contra los órganos autónomos, Tania Valentina piensa en su relevancia y la necesidad de fortalecerlos: “Es vital que las fiscalías tengan autonomía, que no estén a los pies del Ejecutivo. Así yo sea gobernadora, es importante que el Fiscal sea autónomo. El poder marea a todos, somos seres humanos, por eso es tan importante que haya órganos autónomos. Porque hay cosas en las que te pueden asesorar mal, que te puede ganar la ira, puede ser que te controles bien y en un momento ya no, quieras tomar algo personal, alguna situación para venganza, como sea. Debe haber una institución que te pare y te diga “espéreme señor gobernador, así no son las cosas, somos autónomos y nos apegamos a las pruebas y a la ley”.

"Es bien importante eso, lo digo porque todos somos humanos y el ser humano se guía también por sus sentimientos y sus emociones, por mucho que estés preparado en esta carrera, y entiendas que el presupuesto no es tu dinero, que la política no es personal, que las instituciones no son tuyas. Estamos viendo eso, mucha gente preparándose para llegar al poder y enloquecen, piensan que todo les pertenece; por eso es tan importante defender las autonomías, por si alguien se excede, haya blindajes, por los ciudadanos y por todos los que estamos".

Local Formalizada alianza Morena-PT-PVEM: Tania Valentina

En un estado polarizado por los conflictos políticos, reconstruir la convivencia parece un lejano ideal, aunque para la diputada petista no lo es siempre que se haga entre morelenses: “Uno conoce muy bien a los morelenses, a los empresarios, a los líderes sociales, a los políticos, porque este trabajo a lograr en el 24, lo más importante es la unidad. Creo que tenemos que sentarnos con todos los actores, yo lo haría. Primero un gobierno plural, no puros petistas, no gente con partido, un gobierno de los mejores. Y para elegirlos consultar con las cámaras empresariales, los científicos, colegios de profesionistas, las universidades. No habrá de otra, y me sentaría con todos los inversionistas para construir bases para el desarrollo”.



Pese a la crisis política y de seguridad en Morelos, hay pocas manifestaciones, poca movilización social, advertimos, y ella señala: “Todo mundo critica a Graco, pero sabías que no te iba a mandar matar, tampoco Adame, se podrán enojar, no te hablaban, pero no atentaban contra tu vida, entonces te sientes con seguridad de que no te van a matar. Ahora sales en una marcha con el miedo de que pase una moto y los mate a todos, rápido y quién fue quién sabe. Es un estado tan descompuesto e inseguro que no es que la gente no quiera marchar, es que tiene miedo de que en una manifestación pase algo. Le tengo que reconocer al Obispo que se haga escuchar”.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Pero la sociedad civil sigue activa y organizándose, asegura, aunque tiene pocos espacios donde se le reconozca “pocos medios de comunicación tienen estos espacios plurales como El Sol de Cuernavaca, esta voz plural donde se oyen todas las voces. Creen que la paz se logra con silencio y que puede cambiar la realidad, y no es así. La realidad aunque haya silencio es otra, y no la van a cambiar así. Por eso es que no se escuchan muchos actores, porque no les dan voz, no aparecen en la prensa ni en la radio, pero los grandes actores sociales siguen actuando, seguimos operando, nos seguimos viendo, nos seguimos moviendo porque somos de Morelos y lo que vivimos aquí nos duele”.

Local PT puesto para coalición de izquierdas: Tania Valentina

El problema social más grave que aqueja al estado es la violencia y el crimen, asegura Tania Valentina, y advierte que “en materia de seguridad es importante también la unidad, las iglesias en oración, todos a una hora del día, a la que ellos quieran y pedir paz y armonía en el estado”. Pero reconoce que también es necesario cambiar la estrategia de seguridad pública: “primero debe haber una buena coordinación con la Federación y con los estados vecinos, la seguridad es un asunto regional, estamos muy cerca de la Ciudad de México y es muy fácil hacer travesuras allá y traerlas para acá, que es lo que pasa, y en Morelos no hay cámaras de videovigilancia suficientes, lo más increíble es que no tenemos cámaras donde van a tirar todos los cuerpos, aunque tenemos perfectamente identificado debajo de qué puente. Necesitamos un convenio regional… Hay muchas células delictivas sueltas, necesitamos revisar qué haremos con eso, un estado sólo no puede con eso, pero la Federación se hace como que no ve. Y lo que corresponde al gobernador es sentarse con los presidentes municipales y no como farsa, que si no eres de mi partido no te mando recursos, sino sentarnos con todos y todas, y en conjunto ver qué hacemos. Y traer expertos también en el área de seguridad, hay los que han dado buenos resultados en otros estados de la República, que nos ayuden a hacer un diagnóstico y tener mano firme, no entrarle con miedo”.

Y añade, se puede lograr, hay países que lo han hecho en Centro y Sudamérica, con gobiernos de derecha, pero “aprendámosle a la derecha lo bueno, si han podido mejorar la seguridad aprendamos qué hicieron para lograrlo, creo que en la derecha no todo es malo ni es un infierno. La derecha trae una experiencia, que nos ayude, con trabajo, voluntad y amor todo se puede”.

Sigue leyendo: Predominan los ataques a aspirantes mujeres en campaña de Morena

Tania Valentina Rodríguez lamenta la “visión tan pequeña” que ha llevado a los gobernadores a castigar a municipios como Cuernavaca, por no ser de su partido, “cuando uno gobierna es para todos, yo soy diputada para todos, no nada más del PT, entonces tienes que atender a todos porque eres gobernador del estado, que vengan de otro partido, sí, pero terminas en la función pública para todas y todos, y un gobernador no puede hacer ese tipo de cosas, esas rencillas no ayudan a nadie. Es un criterio tan menor, pero produce un choque de trenes y los que sufrimos somos los que vivimos en Cuernavaca, no hay agua, las calles hechas un desastre, porque dicen, entre más mal le vaya a Cuernavaca, ese gobierno que no es de mi partido queda mal, y entonces ¿el turismo?, ¿el desarrollo de Morelos? Y también ocurre cuando no son de su grupo político”.

La alianza de izquierdas ha determinado que la candidatura a gobernador de Morelos sea por el método de encuestas, para ello muchos de los aspirantes llevan mucho dinero invertido en propaganda y muchísimo más tiempo en campañas adelantadas, Tania Valentina arranca tarde, ¿qué posibilidades reales tienes, cómo te sientes para enfrentar el proceso?

Local Impepac inicia proceso para sancionar campañas adelantadas

“Empecé un poco más tarde que mis compañeras porque fue una decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PT, pero los años que tengo de trabajo y de entrega a Morelos no se borran con todos esos espectaculares. Nuestro pueblo tiene memoria, entiende, sabe quién ha estado con ellos y quién no. Saben quiénes vienen en campañas y los dejan abandonados y luego regresan, quién ve la política como una chamba más. He recorrido el estado de Morelos muchas veces, toda mi vida. Es importante la oportunidad que me da El Sol de Cuernavaca de que la gente sepa que voy a competir en una encuesta, porque cuando lo saben viene el apoyo y nos piden lonas o algo, entonces es importante que la gente sepa que voy y estoy segura de que mi trabajo, mi trayectoria, mi forma de comportarme con mucha coherencia, yo no me debo a ningún gobernador, sino a la gente, he sido oposición y he señalado cuando las cosas se hacen mal”.

Tania Valentina es una feminista actuante: “He sido firme en lo que pienso y siempre he trabajado el tema de las mujeres, desde mi formación en mi casa, mi padre, pintor muralista, y mi madre, me inculcaron y siempre hemos creído en la importancia que tiene la mujer en la construcción de la sociedad. Entonces si no fortaleces desde las mujeres, es imposible fortalecer a la sociedad. Y el primer tema que traté en el legislativo fue tipificar el delito de feminicidio. También logramos un decreto para que el Parlamento de Mujeres sea un mecanismo que impulse iniciativas de ley que fortalezcan a las mujeres, ya hay la obligación de dar recursos, de impulsar las iniciativas y publicar lo que se logró. Tengo 111 iniciativas, de ellas la mayoría son ya leyes. Somos un estado muy progresista, he sido reconocida como una de las diputadas en el tema de mujeres más avanzada del país y me siento muy contenta por ello”.

Te interesa leer: Tania Valentina busca justicia para Luisa Villanueva

La diputada ha logrado el mayor avance en la actual legislatura que en la anterior, de la que también fue parte, a pesar de que en ésta había muchas más mujeres, catorce, y actualmente sólo hay diez. “Es importante el análisis, el tener mujeres en la función pública no garantiza que van a ser mujeres que entiendan sus derechos y sus problemas. Hay muchas que no tienen siquiera la noción de la problemática que viven las niñas y las mujeres en Morelos, por eso es importante pensar qué hombre y qué mujer van a ir al servicio público, si realmente tienen compromiso en esa tarea. La legislatura pasada fue difícil porque éramos siete legisladoras de oposición y trece a favor del Ejecutivo, entonces lo que proponíamos no pasaba, fue una legislatura muerta. Trabajé más iniciativas en el 2009-2012 que éramos treinta diputados de todos los partidos… lograba mejores consensos porque eran políticos de carrera y siempre es importante eso… Como cuando quieres ser doctor. Es una carrera que empieza desde la niñez, te ves ayudando a la gente de alguna manera, y yo me visualicé siempre así, y los políticos de aquella legislatura eran también así, nos metimos a partidos en donde te forman para ser funcionario, ahora llegan a un cargo sin haber pasado por escuelas de cuadros, ni hablar en público pueden, eso ha afectado”.

Ahora, abunda, somos quince diputados de diferentes partidos que nos quisimos unir por el bien de Morelos, y cuando hay una iniciativa que le conviene a la sociedad, la votamos. Sin importar el partido, si le hace bien a Morelos. En el caso de la agenda de mujeres de más de cien iniciativas llevamos ya 62 aprobadas gracias a la voluntad. Votamos los temas buenos para Morelos.

Local A un año de las elecciones así pinta Morelos

Los criterios de paridad de género podrían obligar a que en Morelos se postulen candidatas mujeres, “porque toca”, pero Tania Valentina se adelanta “yo voy porque soy capaz, tengo la preparación y la experiencia para hacerlo, así fuera hombre. No puede ser que haya una mujer porque toca, sino por experiencia, capacidad, carácter, preparación política para hacer un buen gobierno, la cabeza tiene que ser una mujer que sepa muy bien qué quiere Morelos y que tenga carácter”.

Tania Valentina tiene buena relación también con los políticos de la oposición, admira a la priista Beatriz Paredes, reconoce la capacidad política “con el mismo gobernador tengo diferencias, pero hay respeto, aunque lo tienen encapsulado, no dejan que la gente llegue a hablar con él, no le dan chance de escuchar otras voces, como persona cae muy bien y es muy a todo dar, es un hombre agradable, pero creo que quienes están a su alrededor le han inyectando malas ideas y malas versiones de todos nosotros. Y como no es político, la hacen creer que le quieren hacer daño”.

También los aspirantes de Morena le inspiran respeto, “quien vaya a ser, lo vamos a apoyar, si la encuesta me favorece los voy a invitar, y si no, me voy a disciplinar con la condición de que si son malos gobernantes, seré oposición otra vez”.