Sólo un caso de influenza en Morelos, llaman a vacunarse

Para prevenir la influenza es necesario mantener las medidas básicas de higiene, evitar los cambios bruscos de temperatura y sobre todo vacunarse. Actualmente se está avanzando en la vacunación sectorial.

“En esta temporada solo llevamos un caso positivo de influenza, no obstante, vamos avanzando en la vacunación para la población vulnerable, que son menores de cinco años, personas adultas mayores, embarazadas, con comorbilidades e inmunosupresores”, señaló el secretario de Salud en Morelos, Marco Antonio Cantú.

Dijo que la meta que se tiene de la vacuna sectorial es aplicar 300 mil dosis, por lo que todavía se tienen algunos meses para lograr cumplirla.





Exhortan a la población no bajar la guardia

La temporada invernal aún no ha iniciado, no obstante ya se empiezan a sentir los primeros fríos por los que es necesario no bajar la guardia; vacunarse, lavarse de manera frecuente las manos, toser y estornudar en el pliegue del brazo, así como desinfectar superficies de contacto más comunes, de esta manera se pueden prevenir las infecciones respiratorias agudas.

Cantú recordó que la vacuna es eficaz, segura, gratuita y sus efectos son menores en comparación con los posibles síntomas que puede generar la influenza, por lo que hizo el llamado para que los grupos de riesgo acudan a vacunarse.

El secretario de Salud recomendó que ante síntomas como fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza y flujo nasal, eviten la automedicación y acudan de manera inmediata al centro de salud más cercano para recibir la atención correspondiente y evitar complicaciones.

Los módulos de vacunación se localizan en los Centros de Salud de las comunidades, así como se pueden encontrar brigadas en plazas públicas y zonas más concurridas.

