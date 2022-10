Aeropuerto de Morelos: un elefante blanco de 780 mdp

El aeropuerto Mariano Matamoros, ubicado en el municipio de Temixco, Morelos, es un elefante blanco que costó más de 780 millones de pesos y que ha sido inaugurado en más de una ocasión. Esta obra a la que inicialmente se le invirtieron 640 millones de pesos tiene muchos cabos sueltos. Sus instalaciones, incluso, han sido aprovechadas para transportar droga.

Actualmente es utilizado por estudiantes de aviación y opera de manera privada desde la mañana hasta las 18:00 horas, pero luce totalmente abandonado; maleza crecida por la lluvia, barandales oxidados y sin comercios a su alrededor rodean este inmueble que se ha intentado reactivar en múltiples ocasiones.

En 2016 el entonces gobernador del estado, Graco Ramírez, intentó echarlo a andar nuevamente y para ello invirtió 14 millones de pesos. En marzo de ese año, Martín Vázquez Ramírez, quien dirigía el aeropuerto Mariano Matamoros, informó que se reactivarían los vuelos comerciales con destinos a Monterrey y Guadalajara, sin embargo, el intento fue inútil.

Pero no fue la primera ocasión que el despegue de aviones comerciales se suspendía; en 2013 el Mariano Matamoros se quedó sin vuelos comerciales y operó únicamente con vuelos privados, convirtiéndose en escuela de aviación.

Desde su construcción, todas las administraciones estatales que han llegado han intentado reactivarlo, pero ninguna lo ha logrado. Y el gobierno de Cuauhtémoc Blanco no es la excepción.

De acuerdo con la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez, se espera que antes de concluir la actual administración pueda ser reinaugurado una vez más. “Ha sido un poco problemático. El reto es poder atraer líneas aéreas comerciales y vuelos regulares. Tenemos varias cotizaciones, pero sí estamos hablando de más de mil millones de pesos.” dijo. Además, indicó que en este momento las prioridades del Ejecutivo son otras, como la salud ante la llegada de la pandemia.

Aseguró que la administración de Blanco Bravo ya se encuentra en negociaciones con inversionistas y sobre todo con aerolíneas para que inviertan en el estado.

Descartó que, el motivo por el que los empresarios no estén dentro del proyecto se deba a que no vean en Morelos oportunidades para invertir o no sea el estado un destino adecuado; “más bien uno de los obstáculos es que el aeropuerto depende de otros servicios como el transporte por ejemplo que complementan el servicio”, igualmente mencionó que las características de las instalaciones se prestan para recibir vuelos internacionales y de carga.

El aeropuerto es una sociedad y está conformada por el Gobierno del Estado de Morelos, cuya participación accionaria es del 51% y el Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con una participación del 49%.

Actualmente cuenta con una superficie de 110 hectáreas y la pista tiene una longitud de 2 mil 800 metros, espacio suficiente para un avión de alrededor de 125 plazas, sin embargo con el objetivo de que lleguen más turistas, Ana Cecilia Rodríguez miembro del gabinete aseguró que se tiene pensado ampliar la pista.

“Ya sea comercial o para carga, el poder determinar hacia dónde nos vamos a enfocar es complicado, porque la pandemia nos distrajo 2 años”, refirió Cecilia Rodríguez.

No se ha podido retomar la actividad comercial en el aeropuerto. / Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

Tráfico de droga envuelve al aeropuerto

El aeropuerto Mariano Matamoros ha estado envuelto de múltiples escándalos, principalmente, relacionadas con el tráfico de drogas.

En 2007, una avioneta tipo Super King Air 200, cargada con cocaína, aterrizó en el Mariano Matamoros motivo por el que fueron investigados cuatro elementos de la Policía Federal y tres de seguridad privada, adscritos a la terminal aérea.

Posteriormente, todos obtuvieron su libertad por falta de elementos para procesar. La PGR identificó la aeronave como una Super King Air 200, color blanco, matrícula N14TF, la cual aterrizó el 28 de diciembre en el aeropuerto y descargó cocaína, al lugar ya habían arribado militares y policías federales de Morelos para esperar la llegada del avión.

Seguridad [VIDEO] Reportan que avión robado en Morelos se estrelló en Guatemala

En 2020 trascendió el robo de jet Hawker 700 en el aeropuerto Mariano Matamoros, el cual se accidentó en Guatemala, en el lugar se localizó droga y armas de fuego.

Un año después, en 2021, nuevamente una aeronave es robada, en esta ocasión se trató de un jet tipo Hawker 800, tres personas ingresaron a las inmediaciones del aeropuerto para dar mantenimiento a dicha aeronave, en el hangar privado donde se encontraba estacionada, luego de solicitar recargar combustible para hacer pruebas, encendieron los motores y despegaron.