Se quejan verificentros de corrupción

Respecto al programa de verificación vehicular en el estado de Morelos, donde doce verificentros se encuentran suspendidos de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el centro de diagnóstico de emisiones contaminantes de Morelos A. C. señaló que no se está dando cumplimiento a lo establecido en el programa.

Refirió que la “Entidad Mexicana De Acreditación” EMA en coordinación con la PROFEPA y la Secretaria De Salubridad Y Asistencia, deben estar atentas a que dichos centros de verificación cumplan de manera estricta con la integridad de la NOM-167-SEMARNAT-2016 por el que se expide el programa de verificación vehicular obligatorio para el estado de Morelos.

Del 100% de unidades inspeccionadas el 50% son rechazadas incluyendo en muchos casos vehículos de modelos recientes (2017-2019) no indicando ningún motivo de tal rechazo y argumentando únicamente “no pasa”, sin encausar al ciudadano a encontrar la solución a su problema.

El número de centros de verificación en operación actualmente (cinco) ubicados Cuernavaca (2), Zapata (1), Jiutepec (1) Y Cuautla (1) NO SON SUFICIENTES para la atención del 100% del parque vehicular del estado de Morelos, recalcando que la zona sur y poniente del estado: Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango, Tlaltizapan, Puente De Ixtla, Amacuzac, Mazatepec, Tetecala, Miacatlan Y Coatlan Del Río. NO HAY UN CENTRO DE VERIFICACION VEHICULAR QUE ATIENDA DICHA POBLACION.

Cabe indicar que hay 9 vereficentros que estaban en operación en el 2019, y que a la fecha están “SUSPENDIDOS” por la “PROPAEM”. A la fecha no se ha implementado el programa de supervisión y vigilancia por parte de la Procuraduría De Protección Al Ambiente Del Estado De Morelos (PROPAEM) organismo facultado para la procuración y el cuidado del medio ambiente.

La fracción IX del artículo 4º del decreto por el que se crea la PROPAEM establece que una de sus atribuciones es inspeccionar a los centros de verificación autorizados y a la secretaria de desarrollo sustentable, con el propósito de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en la materia.

El programa de verificación vehicular del estado de Morelos no existe la figura de un “Programa de Reducción de Emisiones Contaminantes Vehiculares” (en el ESTADO DE MEXICO y CDMX, existe el programa “PIREC”) que son talleres especializados en control de emisiones contaminantes encargados de atender a la ciudadanía que resulta rechazada en la verificación y que con certeza y garantía acuden a reparar sus unidades para poder cumplir con el programa de verificación vehicular.

También informan que los centros de verificación no orientan al ciudadano a dónde acudir a reparar sus unidades y únicamente le indican a ir con su mecánico de confianza que en la mayoría de los casos no cuentan con la capacitación adecuada y el desconocimiento de las normas de verificación, resultando esto en un problema mayor al realizar gastos infructuosos y frustrantes al no resolver el problema de su vehículo y batallando en encontrar quien le solucione su problema.

El programa de citas no está correctamente establecido y que por teléfono, de forma personal y por internet hay una desorganización en los centros de verificación, ya que no hay citas disponibles en uno u otro medio, y el aforo sin cita no es atendido, es rechazado en los centros de verificación.

Por último el centro de diagnóstico de emisiones contaminantes de Morelos A. C. señala que todo esto desestima la importancia del cumplimiento del programa de verificación vehicular y dando origen a la apatía y la corrupción en los centros de verificación.