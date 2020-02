Por esta razón suspenden verificentros

Luego de llevar a cabo la instalación del software en los sistemas de los verificentros, se detectaron anomalías adicionales en el manejo del programa y actualización, por lo que la Procuraduría del Medio Ambiente ordenó colocar sellos de suspensión y se prolongó su fecha de apertura, explicó, el Secretario de Desarrollo Sustentable Constantino Maldonado Krinis.

El funcionario recordó que desde el año pasado luego de la contingencia en mayo en la ciudad de México, aumentaron las restricciones, incluso se llegó hablar de limitar la circulación de vehículos con placas de Morelos, sumado a todo esto, en la CDMX que tiene bajo su control del software, se comenzó actualizar todos los verificentros en Morelos, y comenzaron a detectar una serie de fallas, -no dijo cuáles- y por eso la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente actuó en estos centros.

En la actualidad, dijo se están revisando y la propia procuraduría continua en esta revisión y la SDS únicamente esta a la espera de conocer cual es el dictamen sobre las anomalías que se hubieran detectado y sean subsanadas para que gradualmente o todos los lugares nuevamente puedan abrir.

"Se suspendieron por el cúmulo de irregularidades al manejo del programa de actualización, y fueron detectados al momento de la revisión; entendamos que esto es para mejorar la calidad del aire, y si no están funcionando como tal entonces están emitiendo partículas nocivas al medio ambiente, entonces por eso actuó la procuraduría. Son irregularidades que no las tengo en este momento, es un tema que lo trae la procuraduría y se ha estado reuniendo con la gente de los verificentros y se verá cuál de ellos cumple y quién no, para que vayan abriendo".

A las versiones sobre la cancelación de los otros para abrir cinco nuevos, los cuales serían propiedad de funcionarios públicos, incluido él, Constantino Maldonado aseveró que no le interesa entrar en controversias estériles, pero recordó que el proyecto de abrir nuevos ya era una propuesta de tiempo atrás, y hoy en día ya están operando, incluso lo hacen con un sistema mucho más nuevo y actualizado operado por el esquema de la CDMX, "yo le pediría a la gente que tenga un poco de paciencia, vamos a tenerlos otra vez y estarán funcionando como un proyecto integral que de hecho desde el inicio de esta administración, el interés del gobernador Cuauchtémoc Blanco tiene en mejorar la calidad del aire".

Es por eso que se va a invertir en este 2020, además de nuevos verificentros, mejorar en el parque vehicular, almacenar la información propia relativa a la calidad del aire con instrumentos principios, se trata de un plan integral "es un tema que se ha tomado muy en serio en cuestión de la calidad del aire".