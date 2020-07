Recortan participaciones a Xoxocotla

El Consejo Municipal indígena de Xoxocotla acudió a pedir el apoyo del Gobierno del Estado ante el recorte de dos terceras partes de sus participaciones, dio a conocer el presidente del Consejo, Leonel Zeferino Díaz, al confirmar que con lo que recibieron sólo pudieron cubrir un 30 por ciento de los sueldos de los trabajadores, quienes se manifestaron en protesta de lo ocurrido.

Para el representante legal de un grupo de 10 trabajadores de Xoxocotla, el consejo les debe asegurar su salario: “con independencia de que se haya un recorte presupuestal, lo primero que tienen que ver, es el derecho laboral de todos y cada uno de ellos”.

Reveló que antes de manifestarse acudieron a gobernación del estado, para que les aclararan si es cierto que hay un decreto, una orden de la Presidencia de la República de llevar a cabo un descuento de salarios y les informaron que no es verdad: “el municipio es autónomo de conformidad con el artículo 15 constitucional, la hacienda municipal sólo los consejeros son los que determinan los salarios de los trabajadores, los cargos y las responsabilidades”.

Y la molestia es por que a los trabajadores se les depositó en sus cuentas sólo el 30 por ciento del salario que perciben, que es un salario realmente muy raquítico y de acuerdo con las circunstancias que se viven hoy, se requiere un salario un poco más holgado, pero depende de la capacidad económica que tengan el ayuntamiento o el consejo, sien embargo, se los recortaron sin previo aviso.

“El día de ayer se tuvo una reunión con el presidente Leonel Zeferino Díaz, y ya aclararon los puntos, se comprometió a tramitar los recursos, ya sea un adelanto de las participaciones para pagar el salario de los trabajadores, que debe ser intocable, pase lo que pase se los tiene que pagar”, dijo en espera de que les den una respuesta.

Insistió que tiene que haber recursos, porque hay un presupuesto anual, no es posible que digan que dio la orden López Obrador de recortar sueldos, y si quiere recortar el presupuesto a los trabajadores, será para el próximo año, este año, dijo al cuestionar la administración de los recursos.

Por otra parte el Presidente del Consejo Municipal Indígena, Leonel Ceferino Díaz, reconoció que solo se depositó un 30% del salario de los trabajadores ya que este mes le recortaron parte de los anticipos que recibieron al inicio de su administración, dijo al recordar que los primeros meses del año en el proceso de la transición del municipio, no tenían presupuesto, y todavía están en un proceso de transición, como municipio nuevo, les faltan muchas cosas y no tienen ingresos.





“Se procedió con el descuento y ahorita vamos a buscar la manera de acercarnos al Gobierno Estatal, ojalá nos puedan apoyar, ya que tenemos muchas familias que no están trabajando, no tienen otros ingresos y es ahí donde nos está afectando a todos y el municipio no tiene ingresos propios” y todo eso se les explicó a los trabajadores por la mañana y por la tarde y ya están aceptando lo que pasó y hoy primeramente Dios, nos vamos a dirigir a la ciudad de Cuernavaca para ver si logramos algo ya que ese recorte les afecta con el pago de la nómina.

Estimó que la mayoría de los trabajadores están aceptando lo que pasó: “hoy nos vamos a dirigir a la ciudad de Cuernavaca y acercarnos a ver si logramos algo” dijo al confirmar que el recorte fue parejo a toda la nómina de 100 trabajadores y el Consejo. Aunque la manifestación fue de solo 27 trabajadores con quienes se platicó y estuvieron de acuerdos en buscar el apoyo del Gobierno Estatal.

