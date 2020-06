Indígenas, olvidados ante la pandemia

La falta de alimentos, agua y energía eléctrica, la imposibilidad de trasladar insumos básicos y comercializar sus productos, discriminación y hasta el impedimento para continuar con sus clases en línea, son algunos impactos que el Covid-19 ha dejado en las comunidades indígenas de Morelos.

Al respecto, la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM) denunció que los pobladores originarios han sido abandonados a su suerte por las autoridades, como ejemplo Xoxocotla que hasta registrar decenas de muertos por el nuevo virus tanto el gobierno federal como estatal los volteó a ver.

Guillermo Hernández Chapa, integrante de APPM, reconoció que las comunidades más alejadas a la capital del Estado o las cabeceras municipales, tal es el caso de Hueyapan y la región oriente del estado, han tenido que implementar sus propias medidas de contención como retenes o filtros sanitarios.

Sin embargo, en diferentes rubros como es el educativo se ha puntualizado más la desigualdad, ya que muchos estudiantes pertenecientes a dichas comunidades no pudieron retomar las clases por el poco o nulo acceso a internet; cuando empiezan los vientos o lluvias no solamente se va el Internet sino también la corriente eléctrica desaparece y eso lleva a que la atención de salud y educación no sea igualitaria.

“Las instancias gubernamentales encerradas en su casa están perdiendo de vista o tienen desinteres histórico a la atención de las comunidades”, reconoció, al tiempo de acentuar en los Altos de Morelos se están perdiendo cientos de productos como pera, ciruela y chilacayota por las medidas de sana distancia, lo que se traduce en pérdidas económicas para los pobladores que viven del comercio.

Indicó que a estos problemas se añade que las autoridades estatales y municipales sólo entregan apoyos, como despensas, a las colonias populares de las grandes ciudades, olvidando a los pequeños poblados más necesitados.

La ONU confirmó que si bien los pueblos indígenas ya carecían de acceso básico a la salud, agua potable, una dieta suficiente y equilibrada, así como de saneamiento básico, al ser invisibles a la sociedad, con la pandemia se encrudeció, por lo tanto, instó a los Estado se comprometan a tener un cuidado especial de estás comunidades, evitando la expulsión de sus tierras.

