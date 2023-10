'Morena no tendrá un día de campo en el 2024': Juan Salgado Brito

"No será un día de campo el proceso electoral del 2024", advirtió Juan Salgado Brito, aspirante a coordinar los comités de la cuarta transformación en Morelos. En Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) no se debe de confiar, ni echar las campanas al vuelo, “no vamos a ir a un día de campo en el proceso del año próximo, estará competido en función de las estrategias que cada fuerza política implemente e instrumente de acuerdo a lo que más le convenga”.

Juan Salgado Brito asegura estar dentro de un partido que tiene la suficiente fuerza política para competir.

“Para eso necesitamos un partido que no solamente mire hacia dentro y como arreglar sus temas internos de conciliación y armonización de intereses; necesitamos que mire hacia fuera, hacia la sociedad, y que acredite con sus participantes”, expresó.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Indicó que de resultar el ganador en las encuestas, incluirá en su proyecto al resto de aspirantes. Además de negar la posibilidad de registrarse como aspirante a la senaduría.

Juan Salgado Brito aspirante a coordinar los Comités en Defensa de la 4T señaló que el 2024 será un proceso electoral "competido" por las diversas políticas y #Morena no va un día de campo en los comicios electorales

📹: @JESS_ARELLANO https://t.co/J5nB5eEeNP pic.twitter.com/D46LRBM9pP — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) October 30, 2023

Sobre el anuncio de posponer la fecha para dar los resultados del futuro candidato o candidata, en las nueve entidades federativas; refirió que era comprensible pues la prioridad es atender a Guerrero.