Morelos requiere liderazgo social y político: Juan Salgado Brito

En Morelos se requiere un verdadero liderazgo social y político, así como mayor seguridad, apoyo e incentivos a empresarios, señaló Juan Salgado Brito, aspirante a coordinar en Morelos los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, en un encuentro con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Morelos, quienes resaltaron una nula comunicación con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

“Morelos necesita liderazgo político o liderazgo de gobierno y necesita una transformación a fondo, necesita cirugía mayor”, expresó el aspirante a la gubernatura.

Salgado Brito manifestó que en caso de elegido como Coordinador de la Cuarta Transformación en Morelos estará sumando al resto de los participantes.

El aspirante a gobernador indicó que uno de los principales dolores que aquejan al empresariado de Morelos son las dificultades económicas; “pareciera que existe insensibilidad, indiferencia de muchas autoridades de todos los niveles para ayudar la iniciativa, el emprendimiento y el esfuerzo que están haciendo los empresarios, ellos si para reactivar la economía”.

Juan Salgado considera que los empresarios no solo requieren estímulos fiscales, sino estímulos reales que fomenten su estatus económico y que tengan la seguridad de que el estado los apoya y no solo implementa políticas tributaria o cargas fiscales.

Asimismo, indicó que el encuentro con empresarios busca construir una gran alianza y poder reactivar la economía, la cual es una signatura pendiente.

Nula comunicación del Gobierno con empresarios: CCE

Antonio Sánchez Purón, presidente del CCE Morelos, indicó que es nula la comunicación con el Poder Ejecutivo local, de hecho, recordó que cuando inició la pandemia el sector empresarial les hizo una propuesta para incentivar la economía, sin embargo, no obtuvieron respuesta.

“Hoy los puentes prácticamente de comunicación no existen, no existe un gobierno sin un sector empresarial, somos parte de una sociedad”, expresó el empresario morelense.

Agregó que los consejos de desarrollo económico prácticamente no funcionan y el Gobierno no puede recibir retroalimentación; “la crítica como muchas veces nosotros la utilizamos es constructiva y esa situación hoy definitivamente en el gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco no existe”.

Finalmente, Sánchez Purón señaló que los indicadores sobre la actividad económica del primer trimestre refieren que Morelos creció menos un 2% y la población en situación de pobreza es el 41%.





