¿Dónde quedaron los políticos?

La crisis política en Morelos parece agravarse cada día que pasa. Hoy parece haber menos políticos haciendo política. Los nuevos personajes son estrellas del futbol, actores de televisión o cine e incluso periodistas o empresarios.

Por eso las preguntas: ¿Qué pasa con la política en Morelos? ¿Dónde están los políticos? ¿La política morelense está en decadencia? Para encontrar respuestas buscamos a políticos de 'antaño', con un bagaje e historia dentro de este mundo.

Hay una crisis en los partidos políticos

A los 22 años Jorge Meade Ocaranza se convirtió en el diputado local más joven en la historia del Congreso de Morelos. Años después (1994-1997) fue diputado federal de la LVl Legislatura del Congreso de la Unión. Ocupó, entre otros cargos, la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en 1999 durante la gestión de Jorge Carrillo Olea.

Y fue delegado de la Sedesol en 2012–2017, lo que le valió contender por la gubernatura de Morelos en 2018.

“Me parece que estamos viviendo una etapa difícil, compleja, de crisis en los partidos políticos en el país, pero en Morelos se acentúa mucho más. Morelos es un caso que habrá que analizarlo, en el último proceso electoral hubo cerca de 20 partidos políticos”.

Se define como un priísta “que no se voltea ni dormido”, que reconoce los aciertos, pero también las debilidades de este partido político.

A su juicio, hay varios rubros donde los gobiernos del PRI aportaron en la vida pública del estado y otros que fracasaron. Entre los aciertos apunta la convicción a la hora de hacer política, cosa que hoy a quienes están al frente de cargos públicos les hace falta, dice.

“Me parece que cuando no tienes compromisos o convicciones, que no estás muy claro de lo que quieres y en el momento en el que la condición permite cambios de partido, entonces te conviertes en un ente que solo busca el poder por el poder”.

En 1978-1980, durante su paso como presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) comenzó su inquietud política y por eso califica a esta organización como una de las que más aportó y ayudó a conformar importantes cuadros políticos.

“La propia FEUM ha dejado de ser una organización comprometida socialmente y no ha formado cuadros. Muchos de los líderes políticos en un momento eran formados en la universidad”.

Su historia tricolor empieza al culminar su gestión al frente de la FEUM y tomar la presidencia estatal del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria. Su último cargo público lo ocupó hace casi seis años al ser delegado de los programas federales de Sedesol.

Lo anterior le acercó a la gente y eso, explica, hoy en día les falta a quienes se dedican a hacer política: “Tenemos un estado que hoy se encuentra en el peor momento”, remata.

Hoy hay un gabinete estatal encabezado por Cuauhtémoc Blanco: “(El gobernador) ha generado una serie de decisiones; por ejemplo, los secretarios de despacho muchos de ellos ni conocían Morelos, no contaban con la residencia. Pero los políticos hemos sido permisivos, hemos sido capaces, algunos, de mejor negociar con ellos algún espacio”.

Agrega que Morelos tiene un sexenio perdido debido a la falta de capacidad para sacarlo adelante por parte de quienes están al frente de las instituciones. "Hay un estado sin obra pública, sin apoyo al campo, sin seguridad y sin crecimiento".

La política se ha prostituido

Antonio Tallabs Ortega remarcó que la preparación es fundamental para ocupar un cargo público. / Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

Licenciado en Derecho por la UAEM, diputado local (2000–2003) por el PAN, Jesús Antonio Tallabs Ortega fue secretario de Readaptación Social en el gobierno de Sergio Estrada Cajigal, jefe de departamento y de cobranza en el Instituto Mexicano del Seguro Social e integrante del Consejo de la Judicatura, su último cargo antes de jubilarse, pero comenzó limpiando escritorios, pisos, ordenando papeles.

Menciona que ahora el político, al tener nula preparación, ha cambiado la estrategia de convencer por la de comprar.

“Hoy vemos que lejos de que el candidato busque convencer a la gente como lo hacíamos antes, hoy el ciudadano está en una posición de ‘vendimia’ porque vende su voto por 500 pesos. Hemos llegado a un estado de condiciones donde, aunque el término suene fuerte, se ha prostituido la política”, apunta Tallabs.

Sobre la crisis política que atraviesa Morelos, a su consideración involucra a los partidos políticos porque están a merced de personajes que han perdido el sentido de la política, pues ellos no lo son.

“Los partidos políticos han perdido su esencia, el artículo 41 de la Constitución del país dice que son entidades de interés publico, y los han convertido en cotos de poder de grupos”.

Cada año se pierde la posibilidad de que exista competitividad interna en los institutos políticos, al ser secuestrados por un grupo o un individuo, agrega.

“La política debe enfocarse en el servicio de la sociedad, a ésta nos debemos los que ejercemos la política. El servicio público está subordinado al mandato social y quien pierde esa esencia, quien pierde ese piso, pues pierde todo y tergiversa el sentido real y auténtico de la política”.

Esto, explica, trae como consecuencia que quienes "navegan con bandera de ciudadano, de gente del pueblo, busquen obtener el voto popular bajo esta estrategia únicamente para obtener el poder y lo que esto conlleva, monetariamente hablando".

Añade: "Hay quienes pretenden ser erigidos con la pulcritud de ser ciudadanos para obtener cotos de poder. El ciudadano está en todo su derecho de organizarse y buscar la forma de acceder al poder, pero con el sentido auténtico del servicio”.

Ese, enfatiza, es el punto clave para el surgimiento de las candidaturas “ciudadanas” que nacerán en el próximo proceso electoral de 2024.

"Hoy tenemos un claro ejemplo de la ineficacia y de la ineptitud de personas que acceden al poder, que no son políticos. Tenemos un gobierno de la patada donde no se ve ni obra, ni trato político; no tenemos nada, hay un gobierno fallido”.

Remarca que la preparación es fundamental para ocupar un cargo público: "Debemos hacer un ejercicio en el cual quienes aspiren a un cargo tengan un mínimo de preparación. No puedes presentar a alguien que no tiene preparación suficiente para ponerlo al frente de una institución”.

¿Cuál es la definición de político? Se le pregunta y responde: “La esencia del político debe estar centrada sobre su responsabilidad social. La persona que se dedica a la política debe dirigir todos sus esfuerzos al servicio de la sociedad, no al personal ni de un grupo".

¿De qué vive Antonio Tallabs después de haberse retirado? “Yo vivo de una pensión que tengo, no he dejado mi despacho. He trabajado casi 50 años de mi vida con los diferentes grupos de abogados del estado”.

De chapulines y oportunistas

Matías Quiroz Medina aseguró que Morelos está abandonado en diferentes rubros, como el campo, la educación y la seguridad. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Médico de profesión, alcalde de Taltizapán por segunda vez en 2012 y actualmente secretario general del PRD en Morelos, Matías Quiroz Medina reflexiona:

“Uno de los grandes problemas, indiscutiblemente, son los relevos generacionales que todos los partidos políticos hoy adolecen, que evidentemente esto va ocasionando vacíos”.

Agrega que para hacer funcionar nuevamente la vida política del estado es necesario formar políticos que realmente conozcan la problemática de cada municipio.

“Estoy cumpliendo 30 años haciendo política y estoy consciente que tenemos que seguir formando políticos nuevos”, externa el otrora diputado local en 2006.

Habló también de los políticos que constantemente cambian su bandera política y que asumen posturas que alguna vez criticaban para su beneficio.

“Me llama mucho la atención, pues es un gran problema que yo veo en la vida pública, que muchos actores le ‘chapulinean’, le brincan de un partido a otro sin el menor recargo, rompiendo incluso algunas circunstancias de carácter ideológico, y por otro lado hoy toman posturas que antes criticaban”.

Lo anterior, considera, hace que la vida política se vaya dificultando cada vez, con políticos que no están comprometidos con un solo ideal, y mucho menos con la ciudadanía, que es quien los elige.

“Ese oportunismo rapaz, ese pragmatismo político, ese deseo también de muchos actores de triunfar a costa de lo que sea y lo más rápido posible, me parece que también va desilusionando a la sociedad y va haciendo de la vida pública un escenario cada vez más complejo”.

Ante el escenario de falta de políticos, Quiroz Medina se lanza fuertemente contra el gobierno que hoy encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien de ser una celebridad del futbol pasó a incursionar en el mundo de la política estatal:

“Es terrible porque lo vemos desde la circunstancia que hemos vivido actualmente con el Ejecutivo del estado, donde tenemos un gobernador que llegó a presidente municipal hace prácticamente ocho años y sin conocer el estado, mediante un convenio económico. Llegó con oportunidad simple y sencillamente a ser el alcalde, sin conocer sus problemas, pero también por consecuencia de un hartazgo social hacia la política tradicional”, detalla.

A su juicio y análisis esto trae graves consecuencias al no tener un gobierno comprometido con hacer política y que gestione para sacar adelante a la entidad:

“Hoy vemos un gobernador ausente que piensa que ser gobernador es entregar despensas, pelotas, pequeños tramos de las tareas de infraestructura que se tienen que hacer en la entidad y no vemos un gobernador pujante que esté generando vínculos de fortaleza desde la Federación”.

Menciona que Morelos está abandonado en diferentes rubros, como el campo, la educación, la seguridad con la violencia y con los miles de asesinatos y desapariciones, mientras que al mandatario estatal únicamente se le observa echándole la culpa a los alcaldes y al fiscal de justicia.

“Ese es el gran problema de una improvisación gubernamental. Si no se conoce la problemática se viven este tipo de situaciones negativas”.

¿Le gustaría regresar a ocupar un cargo público? “Desde luego que sí y vamos a participar. Lo voy a hacer, me parece que es una responsabilidad que hoy tengo con la única institución política en la que he militado, el PRD”.

Además, dice que buscará ser el nombre que aparezca en las boletas por la coalición PAN-PRI-PRD para contender contra Morena en el proceso electoral de 2024: “Vamos a participar en la alianza Va Por México buscando encabezar la candidatura a la gubernatura del estado”.

¿Qué cargo le gustaría ocupar a Matías Quiroz? “Me gustaría participar y servir a la sociedad que me ha brindado tanta confianza y tanta responsabilidad para seguir construyendo lo que hemos venido haciendo por varios años, servir a nuestra gente”.

Hay políticos de carrera y otro hechos a la carrera

Juan Salgado Brito reflexiona que hoy en día el político debe ser gente con sensibilidad humana. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Juan Salgado Brito nació en Temimilcingo, Tlaltizapán, un 29 de febrero de 1948. Es miembro fundador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), diputado local en los periodos 1973–1976 y 2003– 2006; asimismo, fue diputado federal de 1985 a 1988 y 1994 a 1997.

En su currículum también figura el haber sido presidente municipal de Cuernavaca en el trienio de 1985 a 1988, y candidato a gobernador en el año 2000.

“Yo siempre digo que habemos políticos de carrera y políticos a la carrera, porque la política es la ciencia y el arte para armonizar y conciliar intereses. Y todo ejercicio o todo liderazgo social y político tienen como meta fundamental la conciliación y la armonización de intereses para gobernar”, asegura Salgado Brito en entrevista con El Sol de Cuernavaca.

Considera que la razón de la falta de políticos hoy en Morelos va encaminada a que se perdió el interés del pueblo, de la gente, y se volvió un negocio para enriquecerse y para satisfacer vanidades.

“Es una desgracia para la sociedad, para el pueblo, cuando una persona lucha por cargos mas que por causas, pues es una gran satisfacción tanto en lo personal para quien aspira como para la gente”.

Reflexiona que hoy en día el político debe ser gente con sensibilidad humana, con vocación de servicio y oficio.

Sostiene que desde la inclusión del neoliberalismo se “obligó” a que se hiciera un desplazamiento del derecho dentro de la política y se orilló más hacia un sentido económico, por lo cual se dejó de buscar precisamente a políticos para ocupar cargos públicos, y hoy se ve a personas que ocupan otro perfil y que son secretarios de despacho, presidentes municipales y, por supuesto, gobernadores.

Asegura que también el hartazgo social de la gente contra tanta corrupción y excesos de poder de ciertos políticos obligaron a a buscar en otros lados a quienes los representaran.

“Lamentablemente hay quienes desprestigian la política con sus hechos y con sus actitudes”, expresa Salgado Brito.

Señala que cada instituto político tiene "cánceres" y explica que éstos son aquellas personas o que únicamente buscan el interés económico por encima de otros.

“Son gentes vivales que entran a la política para hacer negocios, para hacerse ricos, para sentirse importantes”.

Juan Salgado es político desde los 14 años, fue priísta muchos años, pero desde el paso de Andrés Manuel López Obrador al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y hoy con Morena se volvió un personaje de izquierda que se define como un presente en todas las luchas sociales.

¿Le gustaría regresar a la política? Se le pregunta y asegura que están latentes sus aspiraciones para ser gobernador de Morelos, pero no por una obsesión de poder o enriquecimiento, sino para hacer historia y terminar su vida pública como jefe del Ejecutivo para aportar a la sociedad del estado de Morelos.

“Ante la situación en la que se encuentra Morelos, que está en un bache insuperable desde hace muchos años”, justifica su decisión de apuntarse como aspirante a la candidatura para gobernador.

¿Cómo define a un político Juan Salgado Brito? “Un político, en el más amplio sentido de la palabra, es alguien a quien le gusta servir y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario en favor de la gente, alguien que decide privilegiar los intereses de la sociedad por encima de los intereses de la autoridad, del gobierno”.

¿De qué vive Juan Salgado? “Me he mantenido lejos de los reflectores pero no lejos del trabajo, yo vivo de mi trabajo, yo vivo de mis ingresos. Podría decirte y retar a cualquier político o funcionario a contrastar patrimonios y veremos que en 60 años de mi vida pública pues yo solamente tengo para vivir en la medianía y no con los lujos ni con los excesos que los nuevos políticos tienen".

La apatía ciudadana también hace daño

Jorge Morales Barud sostiene que lejos de afectarle que no haya políticos haciendo política, lo que le hace daño a Morelos es la apatía de la ciudadanía. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Jorge Morales Barud comenzó su carrera política en su municipio de origen, Puente de Ixtla, donde fue militante en el PRI, partido al que ha pertenecido toda su vida; en 1991 fue alcalde y en 1994 fue electo diputado local.

También fue secretario de Gobierno durante el sexenio de Jorge Carrillo Olea, y dirigente del PRI en Morelos.

A diferencia de Matías Quiroz, Juan Salgado Brito, Jorge Tallabs y Jorge Meade, Morales Barud visualiza de otra forma la incursión de personas con perfiles en otra profesión dentro de la política.

“Siempre, aunque no tengamos el carácter particularmente de políticos, hacemos política porque se hace política cuando se eleva la voz o se hace una propuesta con respecto a temas de educación, de salud, de servicios públicos, de empleo, de atención a la niñez, a las mujeres o a los grupos vulnerables o adultos mayores”.

Piensa que no hay un divorcio entre los políticos formados desde un inicio para ser eso, políticos, con los empresarios, deportistas, actores, actrices, etcétera, que han ocupado y que hoy ocupan cargos de elección popular.

“Todas las personas que expresen cómo mejorar el estado actual de las cosas que prevalece, de alguna manera están haciendo política, porque la política tiene que ver con el ejercicio del poder, pero la Constitución Política lo establece correctamente, que el poder emana del pueblo, entonces quien realmente ejerce el poder es el pueblo a través de representantes populares, pero yo no veo un divorcio entre aquellos que son, podríamos decir, políticos profesionales o que tienen alguna formación incluso en Ciencias Políticas o en ramos del Derecho, en fin”, desmenuza.

Añade que sin importar la profesión quien busque ocupar un cargo público debe tomar determinaciones basadas en el beneficio que puede traer consigo a la ciudadanía: “Con respecto a empresarios, amas de casa, profesores, profesoras, lo importante es que en las propuestas que hagan siempre vaya por delante la buena fe para mejorar la situación que prevalece y que siempre puede ser mejor".

Sostiene que lejos de afectarle que no haya políticos haciendo política, lo que le hace daño a Morelos es la apatía de la ciudadanía para participar.

“Lo que le afecta al estado de Morelos es la apatía, la falta de participación ciudadana y en estomucho tienen que ver los políticos. Cuando no se da cauce a la participación ciudadana y cuando ésta se da y no se toma en consideración, es precisamente cuando la ciudadanía se aleja de los asuntos públicos”, considera.

Ante esto, dice que no se debe separar una cosa de la otra, pues la ciudadanía debe involucrarse más en los conflictos de su demarcación.

“Yo creo que ante los problemas o las insuficiencias de la democracia, como lo han dicho algunos teóricos, se requiere más democracia y sobre todo más participación, porque en el entorno en el que habitamos si no participamos quienes ahí vivimos, pues difícilmente se van a resolver los asuntos y nadie de fuera va a venir a resolverlos si no somos nosotros mismos”.

Morales Barud relata que hoy vive de lo que ha generado a lo largo de todos sus años en la política, pero además de lo que ha trabajo como docente y agricultor en Puente de Ixtla.

Actualmente trabaja de la mano con el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Francisco Erick Sánchez Zavala, como asesor.

Prefiere reservar sus aspiraciones políticas para un futuro, aunque no descarta volver a participar en alguna elección.

Por último, hace un llamado a la participación: “Invito a la juventud y a toda la población a participar más, con propuestas, a acercarse a sus representantes populares, a tocar y abrir puertas, y a reunirse para hacer valer su voz”.