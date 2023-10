Morelos suma 71 casos de cáncer de mama en 2023

En lo que va del 2023 se detectaron 71 casos de cáncer de mama en Morelos, así lo informó Karina Jazmín Ortega Armenta, responsable del programa cáncer en la mujer en los Servicios de Salud de Morelos.

Este tipo de cáncer es una de las principales causas de muerte en mujeres, y a propósito del mes en el que se conmemora la lucha contra este padecimiento, llamó a la población a no minimizar ningún signo de alerta.

“Desde el 2006 se ha colocado como la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres”, indicó.

En promedio se centra en pacientes de entre 45 y 60 años, y en la mayoría de los casos no hay una detección temprana.

“No debemos pensar que solo se va a detectar en mujeres de 40 años o más, sino que es un padecimiento que, si nosotras detectamos alguna diferencia en nuestras mamas o algo que no es habitual, pues no está demás acercarnos porque se puede encontrar en mujeres menores de dicha edad”, indicó la doctora.

Agregó que las exploraciones son esenciales, sobre todo si hay antecedentes familiares con la enfermedad o alguna patología relacionada.



“El llamado es a que nos cuidamos sobre todo si contamos con un antecedente familiar o si hemos detectado el cambio o si contamos con algún antecedente de patología o enfermedad mamaria, pues es razón de más para intensificar los cuidados, entonces la invitación para todas es auto cuidarnos y conocernos”, externó Ortega Armenta.

Otro padecimiento que afecta a las mujeres es el cáncer de cuello uterino, este año hay 25 casos registrados.