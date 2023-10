Cáncer de mama: hace falta intensificar las campañas de prevención

El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres, y lo que más se adolece en el estado es la impartición del tema y campañas preventivas desde muy temprana edad, así como las deficiencias en el sector salud, la falta de especialistas, el acceso a la atención y los tratamientos médicos.

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el pasado mes de febrero en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, en 2021 Morelos se ubicó entre las seis entidades del país con las tasas más altas de defunción por tumores malignos.

La Ciudad de México, Colima, Veracruz, Sonora, Chihuahua y Morelos obtuvieron tasas de 7.8 a 9.3 de defunciones por cada 10 mil habitantes; en las mujeres las principales causas de muerte fueron, por orden de importancia: tumor maligno del cuello del útero, tumor maligno de mama y tumor maligno de ovario.

La diputada presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local, Andrea Gordillo Vega comentó que el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en México en mujeres, por lo que es importante la realización de campañas de prevención.

“Lo más importante son las pláticas de información. (Decirle) a las jóvenes desde temprana edad qué es el cáncer de mama, cuáles son los posibles síntomas y la prevención”, enfatizó.

Refirió que en el presupuesto estatal de este año se cuenta con cinco millones de pesos, los cuales se destinaron para la atención de cáncer de mama y cervicouterino, cantidad que, dijo, no es suficiente para la atención de ambos padecimientos.

“No hay atención, los especialistas no son suficientes pues hay un especialista por máximo cada hospital; los aparatos no sirven, otros días sí, pero lo importante es la atención que se tiene”, dijo.

Asimismo, la diputada panista lamentó que desde el Gobierno Federal se decidiera retirar apoyo para cubrir tratamiento de cáncer y agregó que constantemente en la Comisión de Salud los buscan mujeres para pedir ayuda, a fin de que les adelanten citas en sus servicios de salud porque se sienten mal y no son atendidas con la inmediatez que requieren.

“Es lamentable la falta de atención que hoy existe en Morelos en el tema de salud, y a nivel nacional también, pero no tendríamos que llegar a esto si hubiera alguna plática de prevención, pero sobre todo también especialistas en el tema”, consideró la legisladora.

Problema de Salud Pública

Gordillo Vega se sumó a la iniciativa que presentó la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Paola Cruz, misma que fue aprobada el año pasado, la cual incorpora en la Ley de Salud para el Estado de Morelos las normas necesarias para diferenciar la salud reproductiva de la atención a la salud de la mujer, de tal forma que el sector asuma como prioridad la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del cáncer de mama y cervicouterino.

Se establece que el cáncer de mama es un problema de salud pública grave y que requiere de una atención prioritaria, digna y completa de nuestro país; por lo que se incluye la reconstrucción de seno a víctimas de cáncer, añadió.

Para Emanuel Orozco Núñez, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el cáncer de mama es un tema complejo que se tiene que observar y tratar desde diversas aristas.

Por ejemplo, desde el tema de los servicios médicos refirió que tiene entendido que todas las instituciones públicas y casi todos los servicios de salud están enfocados en promover algún tipo de prueba manual en mujeres menores de 40 años, y la realización de mastografías a partir de cierta edad. Por eso consideró que son disparejas las acciones por instituciones, argumentando que algunas tienen programas más intensivos que otros, pero todas llevan a cabo las acciones desde la Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS y Sedena.

Indicó que lo ideal es que todas estas instituciones del sector salud lo hicieran de manera coordinada o estandarizaran una serie de contenidos de las campañas y de las intervenciones adecuadas.

Orozco Núñez indicó que otro factor a considerar es el comportamiento epidemiológico de la enfermedad y la incidencia, así como determinar dónde se presentan más casos.

Agregó que existe una mayor prevalencia en el norte del país, pero a la vez se sabe que en los estados del sur los registros no son tan buenos.

Finalmente, el investigador del INSP comentó que en el tema de acceso a los servicios se debe observar por grupos de población, y añadió que durante la pandemia sí se desplazó la atención de otras enfermedades, pero en postpandemia tienen claro que en la seguridad social la oferta es mucho mejor en servicios preventivos.