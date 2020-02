Logran vinculación a proceso contra exedil Manolo “N”

La fiscalía anticorrupción logró la vinculación a proceso del ex alcalde de Jiutepec, José Manuel “N”, alias Manolo, por el delito de Ejercicio Indebido de Funciones; pero no lo logró en el otro proceso que se le sigue al ex funcionario municipal; el hecho derivó no sólo en el anuncio de la apelación de la determinación del juzgador, sino en la advertencia del Fiscal, Juan Salazar Núñez, de que iniciará carpetas de investigación en contra de jueces porque dijo, “hemos advertido posible corrupción de algunos”.

El fiscal aprovechó el comentario del presidente, Andrés Manuel López Obrador, “sobre cómo actúan Jueces y Magistrados que utilizan pretextos de que están mal integradas las averiguaciones para dejar en libertad a presuntos delincuentes, se acuñó una frase que me gustó: ya no es el debido proceso, sino el debido pretexto”; para el anuncio de que “ante el llamado del presidente de México”, se iniciarán carpetas de investigación “por posibles actos deshonestos de algunos juzgadores”.

En el mismo comunicado en que da cuenta de la no vinculación a proceso del ex alcalde por haber usado el dinero que generaron los cobros de predial anticipado para el año 2019, la fiscalía anunció el inicio de las investigaciones, señalando que “reconoce que el Poder Judicial de Morelos se integra en su gran mayoría por mujeres y hombres honestos que enaltecen la importante función de administrar justicia, sin embargo, en nuestro quehacer, hemos advertido posible corrupción en la actuación de algunos juzgadores”.

Te puede interesar:



El uso de los recursos de predial anticipado, de acuerdo con la ley, está prohibido para los cabildos, por lo que la fiscalía presumía tener un caso sólido, no obstante el juez de esa primera causa determinó la no vinculación a proceso y aclaró que eso no significa que se le haya declarado inocente.

En contraste, el ex alcalde fue vinculado por Ejercicio Indebido de Funciones por el cobro de 699 mil 600 pesos, durante 2018, como renta de un terreno propiedad de su familia que usó como corralón municipal.

Durante la audiencia, la juez de la causa consideró que la Fiscalía Anticorrupción acreditó con elementos testimoniales y documentales que José Manuel “N”, firmó indebidamente un contrato de arrendamiento, para usar un predio de su familia a efecto de destinarlo como corralón municipal, esto cuando era edil de Jiutepec, sin haber realizado licitación correspondiente alguna.

Se acreditó que el contrato fue celebrado por un año, a partir del primero y hasta el 31 de diciembre de 2018, por un pago mensual de 58 mil 830 pesos que eran cobrados por un tercero, quien recibió dicho predio por parte de los familiares del ex alcalde en calidad se usufructuante gratuito.

La juez expuso que de acuerdo con los datos de prueba aportados por la Fiscalía Anticorrupción, se evidenció que José Manuel “N”, a pesar de que sabía que el terreno era de sus familiares optó por celebrar el contrato de arrendamiento, no obstante de la clara existencia del conflicto de intereses. Por ello, estableció un plazo 3 de tres meses para que se lleve a cabo la investigación complementaria, relacionada con la causa penal JC/1278/2019.