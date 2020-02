Desmienten Hacienda extorsión a ediles por 60 mil pesos

Al menos 20 autoridades tanto municipales, legisladores y del gobierno estatal han sufrido un intento de extorsión a nombre de la Secretaria de Hacienda pero se trata de un engaño, afirmó, el secretario de Hacienda Alejandro Villareal Gasca, primero hay un ofrecimiento de programas sociales y a cambio se piden 60 mil pesos para gestionar los supuestos recursos.

Aun sin conocer el origen o los responsables de esta página falsa que usa incluso correos y datos importantes para tratar de llevar a cabo estos intentos de extorsión, el funcionario estatal mencionó que el intento se ha ampliado no sólo a los alcaldes, también a funcionarios, diputados y otras autoridades, donde el ofrecimiento son programas que no son ciertos, "de los cuales se pide un recurso para poder bajar estos programas evidentemente no es cierto nada, porque lo hacen a nombre de la secretaría de hacienda incluso".

Ese falso ofrecimiento lo han recibido varios funcionarios de diferentes niveles, y a cambio cerca de 60 mil pesos, hasta les entregan datos de cuentas bancarias y correos, así como una serie de programas en especifico los cuales son totalmente falsos.

Sobre esto, explicó se ha tratado de dejar pasar más días para abonar a la denuncia con un mayor número de casos y ahora será la fiscalía que colaborará con la policía cibernética para que de seguimiento a la denuncia. No descartó que pueden ser más de 20 autoridades a quienes les llamaron para tratar de extorsionarlos, el alcalde capitalino fue uno de los que contactaron a nombre del titular de hacienda, incluso la misma secretaria de economía y del trabajo, además de diputados, "estamos con preocupación porque son temas delicados y queremos avisar a todos los funcionarios y hasta a los ciudadanos que no caigan en la extorsión de estas personas".

NO HAY USO DISCRECIONAL

Alejandro Villareal, destacó que sobre las observaciones de la organización, "Morelos Rinde Cuentas" de supuesto uso discrecional de los recursos, como el hecho de programas menos de lo que se que realmente se recauda o ingresa a las arcas estatales, sostuvo que es un tema particular, "si estuviéramos en serio usando ese dinero como dicen discrecional ya se hubieran hecho otras cosas, lo que tenemos en realidad es un incremento en los programas y proyectos de recursos federales en los que se estuvieron trabajando que se tuvieron que hacer, no comparte el termino de discrecional porque en estricto sentido, no solo el 30 sino el cien por ciento seria uso discrecional en la forma en que lo plantean".

El hecho de hablar de reorientación de recursos, tan solo en el 2019 fueron solicitados más de 3 mil millones de pesos en ampliaciones presupuestales, por lo tanto, es muchas veces se necesita hacer estos movimientos, además el recurso llega por distintas gestiones que hace el gobernador en diferentes rubros durante todo el año.

Alejandro Villareal, sostuvo que los números son fríos y allí están, por ello, el hecho de hablar de una discrecionalidad en el manejo del presupuesto, no es real porque hay rubros muy particulares y es una facultad del ejecutivo el manejar el presupuesto como contiene al momento para solucionar diversas problemáticas.