Lectura energética, terapia que ayuda a conectar con el cuerpo

La biocodificación y la lectura energética es una terapia ayudan a conectar con el cuerpo y entender algunas enfermedades, explicó la terapista de medicina alternativa Cinthia Carolina y quien participa en la XXXVII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal en Xochitepec.

Cinthia Carolina proviene de Guadalajara y este fin de semana llegó a Morelos para participar en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, ofreciendo terapias emocionales, realizando una combinación de lectura energética, revisando situaciones que muchas menos el ser humano no maneja adecuadamente, generando una memoria celular, detonando un malestar ,síntoma o enfermedad.

A través de la lectura energética, llega a recuerdo de antaño de la persona, y a través de la biocodificación se auxilian conectar algo que esta experimentando la persona, que genera desasosiego en el sistema del cuerpo físico.

Si la persona toma conciencia, abre su corazón, será posible su recuperación y es una terapia que se trabaja con las emociones.

Explicó que la biodecodificación es una medicina alternativa que intenta encontrar el origen metafísico o un significado emocional en las enfermedades para buscar así la forma de sanarlas.

Esta técnicas terapéutica fu desarrollada a raíz de teorías del médico alemán Ryke Geerd Hamer, quien se centró en el origen y el sentido de las enfermedades.

Indicó la terapista que todas las enfermedades tienen en común una situación emocional similar por el origen de la resonancia de las células.

Refirió que todos los malestares no son gratis, que muchas veces el cuerpo humano no lo vemos como un santuario, ni se alimenta no solo de alimento, sino ver que va más allá, tiene que ver hasta con los pensamientos y las acciones.

Si estas interesado en esta terapia, u otras alternativas, como masajes, acupuntura reiki, limpias, puedes acudir este domingo 14 de noviembre a las instalaciones del Mercado Municipal de Xochitepec, donde se imparten y el costo es un donativo.









