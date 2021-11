Medicamentos aumentan de precio en Jojutla

Reportan un incremento del 5 % en el precio de los medicamentos especialmente de laboratorios extranjeros, y la baja en las ventas de medicamentos contra Covid-19, dio a conocer comerciante del ramo, Adelita Betanzos Nava, de la directiva de la Canaco-Servitur de Jojutla.

Luego de advertir que a lo largo de esta pandemia el mercado de los medicamentos ha sido muy inestable, ya que a diferencia de años anteriores sabían que los meses de septiembre y octubre bajaban las ventas de medicamento, por los gastos de los niños a las escuelas y las compras de útiles escolares y uniformes.

No había incrementos en los precios en estos meses del año hasta enero y febrero que se denominaba “la cuesta de enero” aunque los incrementos se dan dependiendo de los rubros y las farmacéuticas, pero cada negocio ya tenía medido su mercado, pero con esta situación de la pandemia, las farmacias han tenido una estabilidad muy fuerte.

“Y lo que puedo decir porque de los meses de Julio a Noviembre, se han dado una serie de incrementos en los precios de medicamentos, especialmente de laboratorios extranjeros” dijo al estimar que en promedio han subido un 5% los costos de los productos farmacéuticos, aunque reconoció que no de todos, y por eso hay más demanda de los productos similares, lamentablemente algunas son patentes y no hay alternativas, la gente los tiene que comprar por necesidad.

Sobre la evolución de la pandemia rechazó que las cifras del Gobierno Federal o Estatal sean maquilladas: “Sí puedo decir que cuando baja la pandemia, sí se nota, porque bajan las ventas de medicamentos del tratamiento de Covid-19, y coinciden con las cifras y estadísticas que dan las autoridades federales, por lo que les puedo decir que son efectivamente cifras que no son maquilladas”

Dijo al confirmar que la baja en la compra de medicamentos, coincide con las estadísticas que da el Gobierno Federal y el gobierno estatal y otra forma de sondear si su negocio ésta mal es con los proveedores que le confirman si hay mal las ventas en general y en todos lados o se han mejorado y desde septiembre a la fecha estuvo muy bajo, la gente no tenía dinero para comprar, y hay quienes no pueden comprar medicamentos similares tiene que gastar en productos de patente porque no hay alternativa y esos son los más caros.

Cabe referir que en esos mismos meses de julio a Octubre se registró un alza en los precios de varios productos de abarrotes, como el aceite, los de limpieza, los enlatados, los productos de bimbo, galletas, la leche y crema subió un peso y mucho tiene que ver con la inflación del mercado internacional.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter









La diputada Andrea Gordillo acompañó esta semana el arranque de la colecta anual de la Cruz Roja en el Congreso del Estado. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Prestadores de servicios tienen lista las ofertas y promociones para el Buen Fin que se realiza del 10 al 16 de noviembre. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Con el regreso al semáforo verde en Morelos, familias enteras, y hasta mascotas, volvieron a la Plaza de Armas de Cuernavaca. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca Turistas de Costa Rica llegaron este pasado fin de semana largo para disfrutar los atractivos del primer cuadro de Cuernavaca. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca La comida prehispánica de Tepoztlán deleita a miles de visitantes nacionales y extranjeros. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Un doble homicidio se registró el jueves 4 de noviembre en el primer cuadro de Cuernavaca. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, el 80.4 de los encuestados siente temor ante la inseguridad en la capital. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca A pesar del Día de Muertos, comerciantes del mercado reportaron que las ventas de flores bajaron hasta en un 60 por ciento. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Los chinelos no faltaron en las tradiciones de Día de Muertos. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca La Plaza de Armas de Cuernavaca recobró su esplendor y colorido con las celebraciones de Día de Muertos. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca El Día de Muertos fue una oportunidad también para productores que en esta ocasión tuvieron más oportunidad de ofrecer sus productos en las inmediaciones de los camposantos. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Con el fin de atraer al turismo y promover las tradiciones, las autoridades del municipio de Ayala colocaron una nueva ofrenda monumental en la plaza principal. / Emmanuel Ruiz | El Sol de Cuernavaca Sin importar los fuertes rayos del sol, este 2 de noviembre mucha gente acudió a los panteones a dejar flores y velas a sus familiares fallecidos. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca El panteón comunal "La Asunción" del poblado de Santa María Ahuacatitlán recibió a gran número de familias que acudieron a visitar las tumbas de sus difuntos. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca En Tepoztlán, así lució el panteón municipal en las pasadas festividades de Día de Muertos. /Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Familiares y amigos del señor Andrés Millán 'El Pulpo' lo esperaron con una gran ofrenda. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca En Tepoztlán, un perrito fue captado muy acorde con las festividades de Día de Muertos / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca En Cuautla se colocó una ofrenda monumental con una dimensión de 704 metros cuadrados. / Gude Servín | El Sol de Cuautla Los miembros del grupo de la Casa de la Cultura de la Paz y el Grupo Apatlacos presentaron ofrendas a personajes destacados de la cultura. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca

Local







Local