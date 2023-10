La UAEM tiene que romper paradigmas: Bonilla Sánchez

Felipe de Jesús Bonilla Sánchez es director de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), área académica de la que egresó. Es doctor en Administración Internacional por la Universidad Internacional y cuenta con una trayectoria en la UAEM con más de 24 años; además, fue coordinador de Educación Permanente en la máxima casa de estudios y hoy es uno de los seis aspirantes a la Rectoría.

¿Por qué buscar la rectoría de la UAEM con todos los problemas que la institución enfrenta?

"Nace del sueño universitario; desde que tomaba clases en la preparatoria y aún con más fuerza en la Facultad de Contaduría; después de tener el privilegio de ser director de esa misma facultad, fueron 24 años de conocer la vida universitaria y eso me atrapó, y es ahí justamente donde nació este deseo de trascender en tu máxima casa de estudios, de tu alma mater.

Pero también, más allá de eso, considero que tenemos la capacidad de llevar a la universidad durante los próximos años, tomando ese punto de partida, hacia una universidad que sea innovadora y, por supuesto, pensar en esta parte sostenible y garantizar a las nuevas generaciones que la universidad pública seguirá siendo libre, autónoma; que seguirá siendo transformadora de vidas. Ojalá nos permitan demostrarle a los compañeros docentes y trabajadores administrativos que los podemos apoyar, creando un espacio de desarrollo humano y personal.

Queremos generar las estrategias necesarias para que la universidad subsista; tenemos que estar al pendiente de la infraestructura y todo lo que conlleva los gastos operativos de la universidad para administrarlos de la mejor forma.

Estar al frente de la Facultad me ha dado la oportunidad y margen de echar a andar proyectos importantes con visión del futuro, porque considero que tener la parte emprendedora es algo que requiere el estado. Estoy convencido de que la universidad tiene que ser un espacio de expresión pública, de todo esto surge mi deseo por seguir contribuyendo a la UAEM, sin mencionar que dentro de la unidad hay mucho talento".

La actual administración a cargo de Gustavo Urquiza se mantuvo neutral y parece que le funcionó, pero ¿la UAEM requiere un rector político o académico?

No podemos dejar de lado que la universidad en sí es un actor político dentro del Estado, y sí no se comprende esto se podrían cometer errores como sucedió en el pasado, en el que no se logró la gestión. Hoy se comprende que la universidad tiene que jugar ese rol y no hay que tenerle miedo, sino cuidado; la línea es muy delgada entre lo político y lo académico, considero que el perfil tiene que ser más abierto. Nuestro fin sustantivo por supuesto que es la académica, es la divulgación de la ciencia y extensión; no podemos vivir desarticulados, pero con equidistancia, es decir, la universidad en el centro y alrededor los colores que quieran estar o participar porque nuestro fin no es político. Hoy tampoco podemos pensar que la universidad pública será ajena a levantar la voz o dar su opinión y seguir siendo autónoma; tenemos que guardar los balances porque tampoco podemos olvidar que sin la ayuda del Gobierno del Estado la UAEM no hubiera podido transitar los últimos años sin esa inyección de recursos adicionales, y eso es gestión administrativa que tiene que ver con lo político, qué tal que en ese momento hubiéramos estado peleados con el gobierno por posicionamientos, a veces hasta personales, hubiéramos terminado haciendo marchas.

Los temas urgentes en la UAEM van desde económicos hasta académicos, las instalaciones se avejentan y no crece gradualmente en cuanto a infraestructura se refiere, pese a que tiene mucha demanda, ¿cómo atender las necesidades presentes y dar pasos hacia el futuro?

Hay que retomar lo que nos ha dejado este rectorado, que es esa disciplina financiera, por supuesto que los pasivos ahí van a continuar y seguramente será cuestión de tiempo para que nosotros podamos dejar en ceros esos pasivos. Hay que definir hacia dónde vamos y cómo crecer, y pensar qué podemos recomponer en la universidad para ir hacia el futuro; en términos administrativos y académicos tenemos que pensar en cómo los docentes se van a insertar en estas nuevas formas de aprendizaje que tienen los estudiantes, y, por otro lado, tenemos que empatar todo nuestro diseño curricular para realmente prepararlo para el futuro.

Tenemos que avanzar porque la educación cambió mucho desde la pandemia, esto nos hizo darnos cuenta que el futuro nos alcanzó, veíamos un modelo híbrido de educación como una alternativa, pero con la pandemia se convirtió en la única forma. No debemos soltar esos aprendizajes y modelos educativos que nos dejó la pandemia, debemos de seguir adaptándonos para dar soporte a ese modelo. Pienso que hacia donde debemos caminar es hacia la multidisciplinariedad, eso evidentemente nos generará nuevos programas educativos y es aquí dónde estará el verdadero reto, porque habrá que romper paradigmas, romper con lo que hemos venido haciendo desde hace 80 años.

Estamos invadidos de dispositivos electrónicos y cada vez habrá más, también tenemos que procesar más información, además de que la Inteligencia Artificial seguramente viene detrás de todo esto; hay que estar preparados porque la educación se va a enfrentar a todo esto, hoy al interior de la universidad hay que establecer buenas bases porque después el problema ya no será financiero, pero sí será desde el punto de vista académico para generar nuevos programas de posgrado, ¿hacia dónde vamos a enfocar la investigación?.

Eso seguramente nos va a generar todo lo que como universidad tenemos que divulgar. La innovación es una mejor manera de hacer las cosas y que nos lleve hasta el contexto que se vive en México y el mundo, para internacionalizar a la universidad primero al interior hay que ponernos de acuerdo y estar al día.

No solo ha cambiado la manera de aprender, junto con los avances tecnológicos también los estudiantes evolucionaron, cambiaron sus comportamientos e intereses; hace décadas dejaban pasaban por alto muchas cosas como el acoso en las aulas, ahora ya hay movimientos que señalan estás violencias, ¿cómo hacer para adecuar y atender estos temas?

No debemos de perder se vista que la universidad tiene que servir para algo, y observo que todas estas expresiones de los jóvenes son por una desatención. Entonces, al recibir a los estudiantes desde el nivel medio superior y guiarlos los siguientes cuatro años nos ayudará a identificar sus necesidades.

La universidad tiene ser abierta a que las juventudes buscan espacios de expresión y por supuesto que la UAEM tiene que reconocer primero en qué ha fallado y dónde hay áreas de oportunidad, o quizá identificar qué sector no se siente escuchado y desde ahí construir ese espacio de respeto.

Justamente durante mi dirección en la Facultad nos dimos a la tarea de apoyar a la primera persona transgénero y siendo estudiante hizo su procedimiento de cambio de género; nos dimos cuenta que en el área administrativa estábamos fallando porque no había un procedimiento que la ayudara, después al emitir sus documentos creamos todo un mecanismo junto con ella para facilitar el trámite que realizó.

Debo confesar que yo me mostré con muchas preguntas, pero con toda la intención de aprender de ella basada en el respeto, yo le dije que quería aprender de lo que le estaba pasando para que las personas que vienen atrás no pasen por lo que ella pasó y pudimos titular a la primera mujer transgénero de la historia de la universidad.

Tenemos que construir desde la empatía, donde sanen los grupos de las Morras Contra la Violencia, las pintas… yo creo que eso es necesario, tiene que prevalecer al frente de la universidad. Tenemos que conocer qué es lo que les duele para dar soluciones efectivas con acciones que nos lleven hacia la solución de los conflictos.

Debe existir madurez y podría sonar retórico decir que nos vamos a sentar a platicar, pero yo creo que es una ola a la que nos tenemos que subir para entender el contexto, no nos podemos quedar ahí, y por supuesto que no podemos dejar que las expresiones se queden sin un espacio para poder ser, porque sí no se les da el espacio lo van a tomar de todas maneras.

La universidad conservadora tiene que atender a los jóvenes revolucionarios, no podemos generar brechas con las juventudes, tenemos que ir entendiendo lo que pasa con ellos, no tienen que haber silencios entre los estudiantes y quienes la administramos.