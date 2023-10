Inician entrevistas a aspirantes a la rectoría de la UAEM

Este 5 de octubre Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, Fabiola Álvarez Velázquez y Roberto Coranguez Esquivel asistieron a su entrevista ante la Junta de Gobierno, en busca de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

De acuerdo con los tres aspirantes la orden de la Junta fue encaminar su presentación hacia tres ejes principales:

La preparación académica.

La preparación laboral.

Las propuestas que ofrecen para la UAEM.

Cada uno al salir de su encuentro compartió unas palabras y adelantaron algunas de las ideas que proponen.

Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, aspirante a la rectoría de la UAEM. / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

Bonilla Sánchez dijo que todas sus propuestas tienen como fin primordial el desarrollo académico basado en el diálogo abierto, entre todos los componentes que integran a la máxima casa de estudios: "Estamos pensando en aquellas necesidades que tienen los compañeros administrativos y los alumnos, no podemos generar brechas de silencio en ninguna área".

Fabiola Álvarez Velázquez, aspirante a la rectoría de la UAEM. / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

Álvarez Velázquez comentó que tiene confianza en sus habilidades y trayectoria, y es su currículum lo que la llevará a salir en la terna para buscar la rectoría. Con respecto a su plan de trabajo dijo que está basado en lo que el actual rector deja, y partir de ahí con mejoras: "Es un plan estratégico en donde se manejan varias líneas de acción: la investigación, lo que es el financiamiento, las buenas finanzas y sobre todo mantener la matrícula".

Roberto Coranguez Esquivel, aspirante a la rectoría de la UAEM. / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

Coranguez Esquivel detalló que expuso ocho puntos, entre ellos propone que se construya un hospital universitario y un nuevo campus, todo esto para hacerle frente a la demanda que año con año tiene la UAEM: "Los objetivos estratégicos son sanear, fortalecer y consolidar las finanzas institucionales mediante la procuración de fondos; formación en línea para los estudiantes que no obtengan calificación aprobatoria para ingresar a la UAEM".

Próximas entrevistas

El 6 de octubre toca el turno a los otros tres aspirantes: Viridiana Aydeé León Hernández, José Mario Ordoñez Palacios y Lorena Noyola Piña.

Una vez que la Junta de Gobierno tome nota de las presentaciones de todos los aspirantes, emitirá una terna a finales de octubre con el nombre de las tres opciones a candidatos; después se la pasarán al rector de la universidad, Gustavo Urquiza Beltrán para que la presente con el Consejo Universitario y se proceda a la elección.

En caso de que el Consejo Universitario no acepte la terna, se le devolverá a la Junta y emitirá una nueva. Si de todas maneras el Consejo Universitario no la aprueba, se deberá nombrar a un rector interino, porque no dará tiempo para que se ejecute de nuevo el proceso, ya que Gustavo Urquiza termina sus funciones. El rector interino estará máximo con este puesto seis meses.