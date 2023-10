Los retos y proyectos de los aspirantes a dirigir la UAEM

¿Por qué buscar la rectoría de la UAEM con todos los problemas que la institución enfrenta?

Dirigir nuestra máxima casa de estudios deriva primero de una reflexión individual sobre las capacidades, los logros, los resultados que hemos tenido desde la gestión universitaria en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQI). El porqué en una institución que tiene retos y desafíos, es parte de la vida. La vida tiene retos y desafíos siempre presentes y es el momento en que tenemos que actuar con liderazgo, convicción y compromiso hacia la institución para poner nuestras capacidades y sumar al desarrollo de la institución. Hoy hay desafíos, hemos visto en los últimos años que el riesgo, la incertidumbre, son elementos presentes en el siglo XXI, son parte de la vida, este ambiente que algunos teóricos llaman el ambiente VUCA, (violento, incierto, complejo y ambiguo) eso ya está aquí, no se va a ir. Qué mejor que desde los esfuerzos colectivos y las capacidades que tenemos las universitarias y los universitarios tengamos esta posibilidad de aportar y contribuir a disminuir, solucionar, aminorar los problemas y consolidar a la institución. Ése es el porqué, sumar los esfuerzos colectivos y darle una transición a nuestra institución a una consolidación de calidad académica, pero también humana, en los valores, y por supuesto en el desarrollo del estado.

La Universidad se ha alejado de la sociedad, los morelenses ya no la conocemos, ¿cómo se puede recuperar esta cercanía?

Creo firmemente en los espacios universitarios, y de repente creemos en la universidad como en abstracto, pero no es así, es el conjunto de sus personas, sus académicas, académicos, estudiantes. Tenemos presencia en 20 municipios y hacemos la vinculación en todos ellos, somos el resultado de lo que se hace en Atlatlahucan, en Cuautla, en Jojutla, en Cuernavaca, tenemos una fuerte vinculación territorial en los esfuerzos por desarrollar a la juventud morelense. Si bien habrá que incentivar canales más efectivos de una vinculación estratégica a los medios y en general. Pero hoy más que nunca, la UAEM, en el ejercicio de su desarrollo de programas académicos y educativos tenemos un vínculo con las regiones donde estamos presentes.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

La UAEM se ha recuperado en gran medida de la crisis que vivió y que estuvo a punto de quebrarla, además recibirán más recursos (3.5% del total del presupuesto del gobierno estatal), pero ¿de qué forma podría la universidad contribuir a reforzar sus ingresos propios?

Reconocemos que el presupuesto base de la institución viene de los presupuestos ordinarios federales y estatales, que se destina al capítulo mil que son sueldos y salarios. Hemos hecho un gran esfuerzo desde las unidades académicas, mucha vinculación, generamos recursos a través de los propios servicios profesionales que damos a la comunidad. Pero tenemos que incentivarlo, colocando por un lado la economía del conocimiento, la comercialización del conocimiento en el tema de las tecnologías, comercializar las patentes. Lo que significa darles un uso estratégico que le genere a la universidad condiciones de bienestar, sin fines de lucro, pero para poder tener los recursos necesarios para el quehacer universitario. Pero otro de los ejercicios tiene que ver con incentivar gestiones. No olvidemos que entre el 2012 y el 2018 se duplicó la matrícula, esa cobertura que hablaba yo de los 20 municipios, ganamos en cobertura, pero evidentemente con prácticamente el mismo presupuesto, Hoy celebramos y agradecemos la sensibilización de la sociedad y de todas las representaciones y fuerzas que hay en el estado para construir a través de las gestiones de este rectorado este aumento del 3.5% en el presupuesto estatal. Habrá que seguir teniendo estas gestiones de sensibilización y convencimiento a través de nuestros resultados académicos y de bienestar en el ámbito federal. Pero también tenemos que seguir trabajando con un gran esfuerzo en la gestión eficaz y eficiente: planeación estratégica pero también planeación financiera y reducción de costos para que garanticemos la sustentabilidad de la institución. Por otro lado, también será importante la vinculación con el entorno de la universidad, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, asociaciones a las que invitamos para que vean dónde pueden contribuir a la universidad y al desarrollo pleno de nuestras funciones, siempre en el respeto irrestricto de nuestra autonomía. Hay elementos, por qué no pensar en espacios de apoyo en donde desde la filantropía y los donativos también pueden ser importantes, con una gestión eficiente, transparente y de rendición de cuentas.

Hace años la UAEM se debatía entre si se requería un rector político o uno académico. El desprecio a la política acabó desvinculada de los círculos políticos. Hoy parece que el debate está superado ¿existe esta disyuntiva entre academia y política en la universidad pública?

Creo que no. No tenemos que desvincular el quehacer universitario que requiere de la academia, del conocimiento y del actuar en la sociedad. Eso es muy importante no perderlo de vista, la influencia social, es evidente. Será importante incentivar la comunicación al exterior. Hoy la UAEM coordina los esfuerzos del Consorcio de Universidades Mexicanas de Alta Calidad, en la región centro sur, tenemos una presencia y un protagonismo. La UAEM tiene también vínculos con otras universidades estatales para coordinar esfuerzos que incidan en la política educativa. En las unidades académicas también tenemos esos efectos. Lo que fue en su momento fue entonces y lo que es hoy es diferente. Siempre tenemos que estar atentos a que llamar la academia nos congrega a los universitarios desde diferentes disciplinas y el actuar y la responsabilidad social en el impacto es parte también de la academia no desvinculada social y de la capacidad de gestión y de política educativa. Entonces tenemos que considerar que la academia, política educativa e influencia social siempre estarán presentes en nuestro quehacer universitario desde nuestra autonomía.

Hablemos de los retos de la Universidad, en lo laboral se paga mal a los catedráticos y a los administrativos. Los estudiantes tiene realidades muy complejas y a menudo agresivas. ¿Cómo pueden enfrentarse estos dos retos que resultan urgentes?

No podemos desvincular que los efectos de lo que vivimos en la sociedad llegan a todos los espacios de la vida pública. Hoy en una condición en que los avances tecnológicos y los cambios sociales nos configuran. Diría Baumann, la liquidez de las sociedades implica retos no sólo para la institución, sino para la vida propia. Entonces pensar en tener estudiantes que son el objetivo de nuestra institución con ciertas condiciones, uno no define a todos. Los universitarios apuestan a tener mejores condiciones de vida y de preparación. Por supuesto también tenemos otros que habrá que trabajar en elementos como la salud mental después de la pandemia, la autoconfianza, autoestima, de condiciones y proyecto de vida. A veces actuamos ante la ausencia de todo esto, no desde la conciencia. Habrá que hacer un trabajo inmediato para redirigir los esfuerzos a la atención de las y los estudiantes, pero sobre todo para llevarlos a esta conciencia de ser protagonistas de su propia vida. Esto es el elemento central de la educación.

Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

Entre los retos también está la sustentabilidad de la calidad académica de la institución, pero también del bienestar de la comunidad universitaria. Hoy más que nunca nuestra universidad es reconocida por su planta académica. Más del 70% de la comunidad académica tiene un posgrado. Por supuesto que hay retos, si no tenemos una nivelación presupuestal. Tendremos que capacitar y actualizar a todos nuestros profesores, se ha venido haciendo, pero hay que tener un programa más efectivo hacia las nuevas dinámicas. El nuevo modelo universitario atiende cosas como las condiciones socioemocionales, por supuesto que el cuerpo docente viene desde las disciplinas, no nos hemos formado en la didáctica. Hemos hecho esfuerzos, pero sigue siendo un reto que se enfrenta con capacitación.

También debemos cerrar las brechas entre los niveles, requerimos la misma calidad en el bachillerato que en el nivel superior, que al posgrado, y la misma en Cuernavaca que en los otros municipios. Tenemos que incorporar e incentivar la perspectiva de género, la multiculturalidad. Esos son los retos inmediatos que no sólo son financieros, sino parte de la vida y el quehacer universitario.

¿Y hacia el futuro, cómo debe apuntarse la UAEM? La sociedad y el mercado laboral ha cambiado profundamente y lo sigue haciendo a alta velocidad, y la formación universitaria no tanto.

Tenemos más de 65 programas educativos de licenciatura y 35 de posgrado y 10 preparatorias. Lo primero que requerimos son estudios de prospectiva, que por otro lado ya están, tenemos los de UNESCO, OCDE, SEP, en el marco de la política educativa nacional e internacional; pero también tenemos ANUIES, Fundación Bill Gates, donde las nuevas destrezas que necesitan las personas en el siglo XXI, transcurren por los grados universitarios (a mayor grado debe corresponder un mayor bienestar personal e integral); pero por el otro lado, y esto es fundamental en el plan de trabajo que presento, es la certificación de estas habilidades de las que hablas. Contar con certificaciones específicas, hoy en la FCQI tenemos certificaciones (programa de dibujo y diseño tridimensional) los jóvenes no sólo se forman como ingenieros industriales, certifican sus habilidades en los dispositivos en que están aprendiendo. Apostar por las certificaciones inmediatas, de manera que esto convierte a la institución no solamente en ser formadora de saberes y conocimientos técnicos y prácticos, sino también de actualización. Hay un conjunto, un universo de posibilidades para actualizar a quienes ya trabajan, y no necesariamente a través de algo tan formal como una especialidad o una maestría. Una de las partes tiene que ver con la actualización y las tendencias mundiales, porque el futuro es hoy, está aquí, hablamos mucho de la inteligencia artificial, de la industria 4.0, pero no es lo único. Hemos hablado poco de los retos del cambio climático, de la agenda 2030. Los 17 objetivos del desarrollo sostenible posibilitan que podamos actuar como universidad para la industria sustentable, políticas de género en los espacios universitarios, industria alimentaria, cultura de paz, un ecosistema en que pueda haber desarrollo sin afectar al ambiente. Los retos están también en las nuevas necesidades y saberes, es más, hoy no se han formado los programas educativos que se van a requerir en los próximos 20 años y ése es trabajo de la universidad, estudios de prospectiva, de construir la visión de que el futuro se inscribe desde el presente, tenemos que trabajar para que ese futuro sea al que queremos llegar.