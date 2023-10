UAEM gestiona recursos para pagar aguinaldos de 2023: Urquiza

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán dijo que antes de que termine su administración pedirá recursos extraordinarios a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para cumplir con el pago de los aguinaldos de 2023.

Aseguró que no se irá sin antes dejar los recursos necesarios para los aguinaldos de los maestros de la UAEM, porque es uno de sus compromisos como rector.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

"Me voy en una fecha no muy buena que digamos por el pago de los aguinaldos, pero desde luego haré toda la gestión y no creo que tengan problemas en ayudarnos con el recurso", mencionó Urquiza Beltrán.

El rector no relevó el monto que solicitará porque aún se está calculando, sin embargo, aseguró que es menor al del año pasado, gracias a que durante su último año de rectorado se aplicó al máximo el plan de “austeridad y finanzas sanas”, mismo que permitirá concluir su ciclo con menos problemas heredados a la siguiente administración.

Local Necesita UAEM más recursos para cerrar el año

Urquiza Beltrán espera que para 2024 sean menos las complicaciones de este tipo, pero será su sucesor o sucesora a quien le toque administrar los recursos para no dejar a los docentes sin esta prestación.

Antes del 20 de enero de 2024 los trabajadores de la universidad tienen que recibir su aguinaldo, esto de acuerdo con la Ley del Servicio Civil. Hasta el momento el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM (STAUAEM), aún no se pronuncia al respecto, lo que deja ver la confianza que depositaron en el rector para hacerle frente a esta problemática administrativa.

En diciembre de 2022 se pagó el aguinaldo a más de seis mil trabajadores con el apoyo del Gobierno estatal y federal, cada uno aportó 125 millones, lo que dio como total 250 millones de pesos. Esta cantidad cubrió el aguinaldo de 90 días que les correspondía al personal de la UAEM. Mencionar que la máxima casa de estudios destina al año poco más de mil 200 millones de pesos en nómina.