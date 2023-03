Jessica Ortega lamenta violencia contra ministra Norma Piña

No se puede permitir la violencia política contra las mujeres, señaló la diputada federal Jessica Ortega De la Cruz, quien consideró un acierto la suspensión del Plan B Electoral.

El pasado 18 de marzo, en la convocatoria que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, simpatizantes quemaron una piñata con la figura de la ministra presidente de la SCJN, Norma Lucia Piña.

La legisladora federal refirió que es entendible que no es responsabilidad del presidente controlar, pero no se puede permitir ese tipo de apologías hacia las violencias.

Jessica Ortega señaló que en la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, la semana pasada, el grupo parlamentario de Acción Nacional presentó una propuesta para hacer un posicionamiento por los mensajes violentos y lamentables hacia la magistrada presidenta; sin embargo, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y sus aliados consideraron que no era necesario.

"Que no era necesario, que no pasaba nada y a mí se me hace inconcebible porque no se trata de la ministra Piña, se trata de las mujeres mexicanas. Nosotros siempre vamos a ser quienes estemos defendiendo la legalidad y el respeto de los derechos de las personas".

La diputada federal señaló que existe una ley de paridad, no olvidar que se ha avanzado en temas de violencia política, y en la defensa se ha logrado que las mujeres ocupen muchos espacios de toma de decisiones.

Jessica Ortega consideró un gran acierto que la SCJN haya suspendido el proceso del Plan B Electoral ya que violentaba y retrocedía los derechos políticos de las mujeres.