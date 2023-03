Persisten diferencias en el grupo parlamentario de Morena

Las diferencias entre los integrantes del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) están lejos de resolverse.

Durante la comparecencia de la jefa de la gubernatura Mónica Boggio Tomasaz Merino el viernes 10 de marzo, la tribuna sirvió para que tres integrantes de la bancada de Morena se lanzaran señalamientos y acusaciones de traición: Arturo Pérez Flores, Ariadna Barrera Vázquez y Alejandro Martínez Bermúdez.

El legislador Arturo Pérez cuestionó que los legisladores del G15 hacían referencia a la defensa de los poderes, cuando no lo hacían en casa.

"También les he dicho que cuentan conmigo para construir, a mí el hecho de que me manden gritones como el que se acaba de salir, no me espanta, porque tengo mis pies bien en la tierra, tengo mis principios, mis fundamentos en lo que creo y lo que quiero, y yo lo que quiero es lo mejor para mi estado", dijo.

Agregó que quizá ha faltado el punto adecuado para apreciar lo mismo, pero antes se debe transitar por la congruencia, y algunos de sus compañeros legisladores se ufanan de ser obradoristas, cuando solo tienen intereses personales.

Acto seguido intervino la legisladora Ariadna Barrera, quien se dijo orgullosa de ser representante de la cuarta transformación, e invitó a sus compañeros de bancada con los que ha habido distanciamiento, y a todo los que integran el G15, a no excluirlos.

"Nosotros no somos diputadas de tercera, ni de cuarta. Mi trabajo me respalda, he presentado iniciativas, las cuales están en la congeladora. Si realmente trabajamos por el bien de Morelos, saquemos esas iniciativas, que una de ellas es identidad morelense, el día del Chinelo, tan sencilla y no hay voluntad", dijo.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Alejandro Martínez, lamentó que su compañero Arturo Pérez hable de congruencia cuando en diciembre de 2021, en una reunión previa, habían acordado que se les quitaría las comisiones y se les daría de baja a su personal de la bancada morenista.

Sin embargo, cinco minutos después en el pleno, Pérez votó a favor de que les quitaran las comisiones y dieran de baja a su personal. "Seamos claros, quien tiene la verdad. Vamos a hablar verdades y lo invito a que seamos congruentes", enfatizó.

El diputado Arturo Pérez pidió nuevamente la palabra y le contestó al coordinador de la bancada, Alejandro Martínez, que revisara la sesión del 15 de diciembre de 2021 y podrá apreciar que los defendió, y que revise los dictámenes para avalar las comisiones y que él no avaló.

"Me muevo con principios y valores diputado Bermúdez, yo no te manejo un doble discurso, nunca lo he hecho y nunca lo haré y te tengo que confesar que he sido criticado por ello", dijo.













