Fuera del padrón electoral, más de 30 mil morelenses

A partir del primero de enero, 30 mil 199 morelenses, de un padrón al 31 de diciembre de 2019, de un millón 488 mil 199, fueron dados de baja del Instituto Nacional Electoral (INE), al perder vigencia su identificación oficial con terminación 19 o 2019.

Al respecto, Brenda Castrejón Hernández, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Morelos, conminó a los ciudadanos prevenir este requisito, ya que la renovación de vigencia se agolpa siempre los primeros meses del año, cuando ya no están vigentes.

Indicó que al no existir una fecha límite y no tener una necesidad inmediata, en ocasiones no acuden a renovar su credencial; sin embargo, el año electoral es el más claro ejemplo de que al tener marcada una fecha los ciudadanos se van preparando para iniciar el trámite.

Una vez que se difunde hay una fecha límite para algo la población se agolpa ya cerca de la fecha límite e inclusive en años de elecciones es donde los módulos están abarrotados porque la mayoría deja hasta al final el realizar su actualización, afirmó.

En este sentido, han detectado que la población se acumula en los primeros meses del año siguiente. El año pasado que tuvieron vigencia las 2018 registraron una alta demanda entre enero y febrero, lo que provoco las estaciones de trabajo fueran rebasadas hasta en su capacidad porque ya no eran válidas las credenciales y muchas instituciones no las aceptaban para realizar ciertas gestiones.

Ante ello, el INE promociona la renovación de credenciales en cualquier momento del año y sobre todo en el último trimestre cuando refuerzan algunos módulos con dobles turnos o días adicionales, como algunos domingos, para que la población este en condiciones de efectuar su renovación.

El 31 de diciembre de 2019, la Junta Local Ejecutiva del INE en Morelos, cerró con un padrón de un millón 488 mil 199 morelenses, mientras que el 1 de enero el padrón era de un millón 458 mil, tras dar de baja a 30 mil 199 registros por perder vigencia, quienes tienen que renovar su credencial lo más pronto posible, ya que para el órgano electoral no están dados de alta y no podrían participar en ninguna elección.