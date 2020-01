Congelada, la municipalización de Hueyapan

A casi tres meses de entregar la controversia territorial para resolver el conflicto entre Tetela del Volcán y Hueyapan, este miércoles se realizará la primera mesa de diálogo entre autoridades esperando a más tardar en el mes de febrero puedan firmar el convenio de delimitación territorial y la clave geoestadística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

A finales de octubre y tras una semana de plantón en el recinto Legislativo, el Concejo Municipal de Hueyapan, el Poder Ejecutivo y el Congreso de Morelos acordaron que en un plazo de 53 días solventarían la controversia de límites territoriales, trámite que han solicitado desde enero de 2019 pero sólo habían obtenido negativas por parte del edil de Tetela del Volcán.

Sin embargo, el diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, José Casas González, informó que el jueves 26 de diciembre se llevaría a cabo una reunión entre las dos comunidades, la cual no se efectuó, siendo hasta miércoles 15 de enero la fecha asignada para el encuentro solicitado desde hace varios meses.

Al respecto, Esteban Gerardo Pérez González, miembro del Concejo Mayor de Hueyapan, afirmó que han mantenido un diálogo permanente con funcionarios del Gobierno Estatal, dándole seguimiento al proceso de municipalización, por lo cual se comprometieron a entregar durante todo el 2020 los recursos económicos correspondientes a un municipio.

Precisó que si bien al día de hoy Hueyapan continua sufriendo en cuestión económica, han podido avanzar con la entrega de servicios municipales, al tiempo que han cesado los conflictos con su municipio de origen. Llevando un 95 por ciento de avance en el proceso de delimitación territorial que dará paso a la entrega de participaciones federales y estatales.

"Con los de Tetela no hemos tenido reuniones pero con los de gobierno sí. Hemos estado dialogando dándole seguimiento a este asunto. Me parece que será en este mes de febrero, la primera quincena o segunda es cuando se va a decidir pero firme o no Tetela de todos modos la clave sale", puntualizó.

En noviembre de 2017, la LIII Legislatura aprobó la creación de los primeros cuatro municipios indígenas en las comunidades de Xoxocotla, Coatetelco, Hueyapan y Tetelcingo, pertenecientes a Puente de Ixtla, Miacatlán, Tetela del Volcán y Cuautla, respectivamente, mismos que han concluido el proceso de municipalización, menos Hueyapan.

Por ello, Pérez González, advirtió que no culminar el trámite en tiempo y forma, no descartan tomar otras acciones de presión, como las ejercidas el pasado mes de octubre.