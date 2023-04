Falta de agua en el sur de Cuernavaca provoca nuevo bloqueo

Las protestas por la falta de agua en el municipio de Cuernavaca son el pan de cada día, en esta ocasión, vecinos de la avenida Estado de Puebla en la colonia El Polvorín cerraron la vialidad por varias horas, para exigir al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) que reinstale el servicio a la brevedad en sus hogares; llevan al menos dos semanas sin agua.

“La protesta que tenemos al cierre de la avenida principal aquí en la avenida principal (estado de Puebla) es por la falta de suministro de agua en la parte que comprende la calle Minerías en la cual ya son aproximadamente dos semanas sin el vital líquido”, externó uno de los vecinos que prefirió no revelar su identidad.

Este 19 de abril, a partir de las 10:00 am, un grupo de vecinos cerró la vialidad a la altura de la empresa refresquera que se encuentra en la zona bloqueando ambos sentidos, lo que generó un fuerte caos vehicular nuevamente en el municipio de Cuernavaca, particularmente en dirección hacia la parte sur.

Este enésimo bloqueo en el municipio provocó que los automovilistas enfrentarán a los manifestantes, y se vivieron conatos de bronca con insultos, sin llegar a mayores.

⚠#AlertaVial⚠ | Vecinos de la avenida Estado de Puebla al sur de Cuernavaca cierran la vialidad a la altura de El Polvorín al reclamar que tienen más de una semana sin agua

📹: Enrique Domínguezhttps://t.co/J5nB5eEeNP pic.twitter.com/3RyBwIZfqa — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) April 19, 2023

Uno de los manifestantes relató que las autoridades del SAPAC les prometieron que durante la noche del 18 de abril comenzaría a caer el agua en sus hogares, pero esto no ocurrió y como consecuencia decidieron cerrar dicha avenida.

Cerca de las 11:00 am, nuevamente el organismo descentralizado de Cuernavaca prometió que en el transcurso del día arreglaría el problema de desabasto y una hora después los inconformes decidieron retirarse, sin embargo, de no solucionarlo al 100 por ciento advirtieron que el día 20 de abril en punto de las 07:00 am volverán a realizar bloqueos en la misma zona.

Este cierre es uno más de los registrados durante esta semana en el municipio de Cuernavaca, como el pasado lunes 17 de abril cuando vecinos de la colonia Lienzo Charro tomaron avenida Morelos por la misma situación, y otro más el martes 18 de abril por estudiantes que exigieron mayores condiciones de seguridad en Morelos.









