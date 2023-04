La eficacia del bombardeo de nubes no está comprobada: Ceagua

Jaime Juárez López, titular de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), dijo que la temporada de sequía en el estado de Morelos está dentro de los parámetros normales y en el caso de que no fuera así, no ven como una opción el bombardeo de nubes en los cielos del estado, pues considero que: "Es una técnica que aún no se ha demostrado su eficiencia al 100 por ciento".

Explicó que este método es difícil que se ejecute en Morelos, porque la temporada de lluvias es inestable en cuanto a la cantidad de agua que pueda caer por hora o los meses exactos de precipitaciones; entonces al no tener medido cuál es el comportamiento de las nubes, intervenir en su proceso natural y poco calculado podría poner en riesgo a la población.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Indicó que el estado tiene características geográficas que durante la temporada de lluvias en algunas colonias de los municipios el exceso de agua termina por provocar inundaciones y a su vez daños materiales.

"Tenemos que ser muy cuidadosos, de por sí Morelos tiene un problema, no nos llueve por varios meses y cuando llueve nos inundamos porque tenemos una gran formación de nubes", explicó Juárez López.

Es por esto que, al menos en Morelos no se contempla aplicar está técnica, ya que a pesar de que la sequía es severa, aún no es catalogada como extrema.

El funcionario reconoció que el estado atraviesa por una temporada de estiaje más crítica en comparación con años anteriores, pero no es alarmante.

De acuerdo con Ceagua, la sequía en Morelos empezó desde el mes de noviembre de 2022. A pesar de que se presentaron lluvias, están por debajo de los registros históricos.

¿Qué es el bombardeo de nubes?

De acuerdo con el meteorólogo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Cruz Torres Padilla, el bombardeo se realiza utilizando aviones que dispersan yoduro de plata y acetona, elementos químicos que fungen como un núcleo para aglutinar las partículas de vapor de agua de la nube, posteriormente se condensan y forman gotas de agua, lo que genera lluvias.

Algunos de los estados que utilizaron está técnica son:

Ciudad de México

Sinaloa

Sonora

Chihuahua

Baja California

Coahuila

Durango

Zacatecas.