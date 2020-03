Exigen freno a la indiferencia

Vestían de negro o prendas de color morado, con letreros en las manos exigiendo respeto y seguridad para todas, algunas acompañadas de sus hijos o de sus mascotas, todas gritaban a una sola voz, "ni una más". Así fue la marcha feminista que se realizó en el municipio de Cuautla, donde las mujeres lograron destacar el peso y el valor que cada una tiene.

Se reunieron antes de las 15:00 horas en la gasolinera de Manantiales; más de un centenar de mujeres de la región oriente salieron para recorrer la avenida Insurgentes, algunas empezaron con pena o temor pero la fuerza de cada una de las asientes sumó e hizo que los gritos de todas se escucharan a cuadras y nadie se quedara sin notarlas.

"Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca", "nómbralas para que no se olviden", "si tocan a una tocan a todas", "mamá, tranquila, hoy no voy sola por la calle", "quiero ser libre, no valiente", "ni una menos", "no nací mujer para morir por serlo", "somos el grito de las que ya no tienen voz", "hoy no están todas nuestras voces juntas porque desde la tumba no se puede gritar", fueron algunas de las frases que mujeres gritaban o llevaban escritas en decenas de carteles.

Casi una hora después llegaron hasta la plaza y fuerte de Galeana, alameda, donde guardaron un minuto de silencio por todas aquellas mujeres que fueron víctimas de un feminicidio. Cantaron, hicieron un tendedero de denuncias en contra de hombres que han tratado de acosarlas e incluso subieron a la estatua de Hermenegildo Galeana para colocarles pañuelos de color verde y morado, colores simbólicos en la lucha feminista.

La marcha fue organizada por el frente Heroicas e Históricas y fueron algunas de sus integrantes quienes señalaron que continuarán con actividades feministas en el municipio, pues el punto es ya no quedarse calladas y hacer justica por todas aquellas mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia.

Guardaron un minuto de silencio por todas aquellas que han sido víctimas y ya no están con nosotros.

Todas las mujeres de México están alzando la voz por nuestra integridad, en Cuautla ya estamos cansadas de las injusticias, dijeron.

Señalaron que en el mes de noviembre entregaron un pliego petitorio al Gobierno municipal para poder garantizar seguridad a las mujeres, sin embargo hasta la fecha este pliego no ha tenido contestación alguna por lo que buscarán de nueva cuenta al gobierno de Cuautla para saber sobre las acciones que se están tomando para erradicar la violencia hacia la mujer.

Así fue como las mujeres en Cuautla alzaron la voz y se hicieron escuchar pidiendo respeto y seguridad para todas.