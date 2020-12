[Especial] La Navidad a distancia

La pandemia de Covid-19 ha sido motivo de estrés y aislamiento para la gran mayoría de personas, el 2020 siempre será recordado como uno de los años más complicados no solo en los rubros de salud y economía sino también social y personal; las reuniones para las próximas fiestas si bien pueden ser una oportunidad de volver a conectarse con familiares y amigos, la mayor y constante recomendación de las autoridades sanitarias tanto a nivel estatal, nacional e internacional es evitar a toda costa reuniones con personas externas que no vivan en su mismo hogar, solo en compañía de la familia nuclear.

En tan solo una semana la ocupación hospitalaria en Morelos llegó al 70 por ciento, es decir, de 10 camas en terapia intensiva, siete ya están ocupadas, situación que no se había registrado en el estado ni siquiera cuando se encontraba en color rojo del semáforo epidemiológico.

Ante esta situación y para prevenir alcanzar el nivel de la Ciudad de México o de otros países alrededor de mundo, hasta potencias mundiales, el Comité Estatal de Seguridad en Salud pidió cancelar reuniones familiares, posadas y todo tipo de concentraciones para evitar la saturación de hospitales “que está a un paso de que ocurra”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó también reducir las fiestas navideñas, argumentando “evitar las reuniones familiares sería la apuesta más segura”.

Por su lado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, solicitó a la ciudadanía no acudir a fiestas ni posadas en esta temporada; pidiendo además a los gobernadores y servidores públicos hacerse responsables de sus acciones durante la contingencia.

A este llamado se unió la presidenta de la Academia de Ciencia de Morelos, Brenda Valderrama Blanco, quien refirió la única manera de controlar el brote de Covid-19 durante la pandemia es evitar a toda costa cualquier tipo de reunión, “ni de cuatro ni de cinco personas, con nadie que no viva en su mismo domicilio”; sostuvo que esto no significa no haya riesgo de contagio sino que es el mismo riesgo de contagio que todos los días, no se incrementa el riesgo.

La doctora indicó que según sus cálculos una de cada 10 personas en Cuernavaca en este momento está infectado, aunando a que nueve de 10 enfermos no van a presentar la sintomatología de SARS-CoV-2 y existiendo un grupo de personas denominadas “supercontagiadoras” del Covid-19, se piensa de seis de cada 10 infecciones en el mundo fueron a través de este sector.

“Es imposible prevenir quien será un 'supercontagiador' pero lo que sí sabemos es que puede contagiar hasta 20 personas, tenemos evidencia de reuniones familiares, de bodas donde una sola persona contagió hasta 70 participantes en una fiesta y eso es lo que aceleraría el brote de contagio y podría en riesgo a las personas más vulnerables”.

Una de las recomendaciones que puntualizó a la población es evitar el consumo de alcohol, ya que estas fechas llegan a ser muy complicadas, agregándole el estrés, la depresión y problemas económicos por la epidemia sanitaria, podría ser contraproducente.

Sin embargo, en la actualidad y con el uso de las nuevas tecnologías existen muchas formas de seguir en contacto, tal vez no de forma física pero sí mantener el festejo navideño que se realiza todos los años como cenar juntos, el tradicional brindis y hasta abrir los regalos.

Algunas de las recomendaciones para reinventar los festejos navideños son efectuar reuniones virtuales, videoconferencias mediante las cuales pueden abarcar juegos remotos, cenar a la misma hora y hasta realizar un brindis a la lejanía, puesto que incluso juntándonos con la familia más directa se debe tener cuidado. Aunque cueste trabajo se debe mantener el distanciamiento social siempre y procurar no quitarse el cubrebocas cuando estés con personas con las que no cohabitas.

Actualmente existen muchos programas de videollamadas y reuniones virtuales de fácil acceso y gratuitos, las más comunes son Skype, Zoom, Facetime o Google Meet, por lo que el Covid-19 no tiene porque volverse el “Grinch” está Navidad y Año Nuevo, puede ser una oportunidad para reinventarse y hasta tener un mayor contacto con la misma familia nuclear; pero si por cuestiones de fuerza mayor se llevarán a cabo reuniones de navidad y otros días festivos, la recomendación hasta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades es hacerlas al aire libre, en grupos pequeños, usar medidas como el uso de cubrebocas y el distanciamiento social.

Limitar la cantidad de asistentes tanto como sea posible para que las personas de diferentes hogares puedan mantener una distancia de al menos seis pies en todo momento. Los invitados deben evitar el contacto directo, lo que incluye estrecharse las manos o abrazarse con otras personas que no viven en su hogar.

Recomendar a los invitados que eviten cantar o gritar, especialmente en espacios cerrados. Mantenga la música a volumen bajo para que las personas no deban gritar o hablar fuerte para que las escuchen; recomendar a los asistentes que se laven las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, si no hay agua y jabón disponibles, se puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 por ciento de alcohol. Sirve porciones individuales de comida en lugar de tenerla en bandejas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades subrayaron que las festividades deben ser diferentes este año para prevenir la propagación del Covid-19, evitando a toda costa las actividades que suponen un riesgo más alto de propagación.