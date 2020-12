Villancicos navideños para olvidar la pandemia

Reñido concurso de villancicos presentados en vídeo celebró la escuela Secundaria Enrique González Aparicio de Zacatepec, quienes compartieron la creatividad y la participación de las familias en estos trabajos de educación a distancia por lo que se vieron precisados premiar el primero, segundo y tercer lugar.

Roberto Campuzano Patiño, jefe de enseñanza de aprendizaje de la escuela secundaria, expuso que fue un trabajo muy hermoso, un proyecto que salió de la comunidad de la escuela, en donde lo más importante era lograr que las familias estuvieran unidas en estos momentos de pandemia.

Preciso que las familias y los padres de familia en particular, están haciendo un trabajo importante durante esta pandemia, apoyando desde casa en la formación de los alumnos, “fue muy hermoso porque es un triángulo educativo que nos permite salir adelante en estos retos que nos da la vida”, en este concurso admitió, hubo una gran cantidad de vídeos ya que toda la comunidad participó desde los primeros hasta el tercer grado, en una población de más de 1000 alumnos, en algunos casos de juntaron los compañeros, los primos o hermanos, y se tuvo la participación de las familias completas.

El concurso consto de 3 primeros lugares, “se hizo un premio económico muy pequeño, aquí lo más importante es el reconocimiento al trabajo familiar, fue una cantidad muy pequeña, en donde todos los maestros participamos cooperando con los alumnos, fue un apoyo económico de 800, 500 y 300 pesos, algo simbólico junto al reconocimiento social”.

El primer lugar fue para Paloma Yatziri Cárdenas Laguna del segundo B con el título “Mi mejor regalo” con premio de $800 pesos y un reconocimiento, el segundo lugar fue para Sofía Vargas García, de tercero grado con premio de $500 otorgado con el apoyo de la regidora, la profesora Isabel Carvajal Reyes, y un reconocimiento, por último el tercer lugar recibiendo un premio de $200 y su reconocimiento fue para un empate de cuatro participantes, Samuel Alejandro Rueda Urióstegui, Hernández Hernández, Ashley Sherlyn Erazo y Karla Guadalupe Erazo y Ángel Jair Romero Mayida.

Por último, el docente informó respecto al regreso a clases y la educación a distancia, “estamos en eso no sabemos qué es lo que van a dictar las autoridades educativas a nivel nacional por qué debemos proteger y cuidar a los niños, a los padres de familia se les habla de un regreso parcial pero no lo sabemos en realidad nosotros no tenemos una determinación de si vamos a regresar presencialmente, el proyecto es regresar con un 50% de alumnos dos días a la semana y otros dos días la otra mitad, pero eso lo determinarán las autoridades educativas”, comentó.