También revienta el Poder Judicial, exigen salida del magistrado presidente

Ocho de los doce magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos solicitan la destitución del Magistrado Presidente, Luis Jorge Gamboa Olea, por “faltas graves en la impartición de justicia”.

Gamboa Olea junto con tres magistrados más y el oficial mayor del Poder Judicial abandonaron la sesión que entró entonces en un impase ante la petición de dos magistrados para declarar un receso para revisar lo conducente conforme a derecho.

El grupo de ocho magistrados que solicita la destitución de Gamboa Olea, presidente del TSJ desde abril de 2022, lo acusa de:

Incumplir el mandato constitucional.

Estar sujeto a investigación por faltas graves.

Falsear información pública.

Tener una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por presunto acoso laboral.

Abandonar sus funciones sin autorización del pleno del Judicial.

El grupo que presuntamente apoyaría la solicitud de destitución está formado por los magistrados:

Rafael Brito

Martha Sánchez Osorio

Guillermina Jiménez

Bertha Rendón

Hipólito Prieto

Manuel Díaz

Juan Emilio Elizalde

Francisco Hurtado

Rafael Brito presentó la petición, que era conocida ya por los magistrados Martha Sánchez Osorio y Francisco Hurtado. Hipólito Prieto advirtió que no había precedente legal para remover a un presidente en funciones, por lo que tendría que discutirse el punto que no podría ser aprobado no en su inicio ni en sus efectos inmediatos en la misma sesión.

Pese al llamado, el magistrado Rafael Brito siguió leyendo las causales que motivarían la remoción, ante ello, Luis Jorge Gamboa Olea, Jaime Castera, Elda Flores y María del Carmen Aquino, abandonaron el recinto; tras ellos, el oficial mayor, Alberto Espinosa, abandonó también la sala, pese a los llamados de los magistrados presentes de que incurriría en un delito de abandonar el pleno.

Luego se solicitó un receso “para ponernos de acuerdo” en el cauce legal que tendría que darse a la sesión, aunque la falta de presidente del pleno que llamará al final del receso atoró el procedimiento y la sesión se declaró abierta, con la titularidad del Poder Judicial del estado pendiendo de un hilo.

Luis Jorge Gamboa Olea, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. / Archivo | El Sol de Cuernavaca

Presidencia de Jorge Gamboa en el TSJ

Luis Jorge Gamboa llegó a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Morelos después del período de Rubén Jasso Díaz, quien concluyó el encargo de dos años en medio de acusaciones múltiples de presunta corrupción y dilación de procesos judiciales. Pese a que Gamboa Olea arribó al cargo sin padrinazgos evidentes, muy pronto se acercó al grupo del gobernador, Cuauhtémoc Blanco.

La crisis en el Poder Judicial inició este año cuando la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos anunció una investigación por presunto acoso laboral por parte del presidente en contra de algunas trabajadoras. Posteriormente fue acusado por el recién retirado magistrado César Iván Arenas, de haber tratado de influir en el sentido de su voto en un caso penal.

El pasado viernes, el fiscal General de Morelos, a quien Luis Jorge Gamboa había acusado de una campaña en su contra para ocultar vicios en la persecución de delitos en el estado, fue detenido en su domicilio por un presunto delito cometido en la Ciudad de México. Tres días después, tres magistrados opositores a Gamboa Olea exigen su destitución en lo que la presidencia del Poder Judicial consideró “un intento de albazo”.

La crisis en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos se suma a la existente en la Fiscalía General del Estado y ocurre el mismo día en que sujetos armados dispararon diez veces, durante la madrugada, contra las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.





