Magistrado responderá a investigaciones, 'no hay inconformidades'

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea manifestó que responderá a los procedimientos en su contra, particularmente el de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) en torno a las acusaciones de presuntos actos de acoso laboral.

Gamboa Olea señaló que no se separará del cargo para ser investigado, pues no es un proceso interno del Poder Judicial, en todo caso, dijo que será facultad de la Fiscalía General de la República (FGR) esclarecer este hecho una vez que él, en calidad de víctima, comience el proceso para que se realice la investigación correspondiente.

El magistrado presidente del @TSJMorelosOf Jorge Gamboa, aseguró que responderá a las investigaciones en su contra y reiteró que denunciará ante la Fiscalía General de la República la campaña de desprestigio en su contra

"No (me separaré del cargo), porque no le toca a la Junta de Administración y Vigilancia continuar con estos trabajos", dijo Gamboa Olea.

Indicó que esta semana estarán en facultad de presentar dicha denuncia ante el organismo federal en contra de quien resulte responsable por la campaña de denostación y desprestigio de la cual acusó ser víctima.

Gamboa Olea aclaró que hasta el momento no hay procedimientos en su contra del tipo penal, únicamente la queja interpuesta por oficio del organismo defensor de derechos humanos, de la cual, dijo responderán para evitar cualquier tipo de especulaciones.

Señaló que, no existe un conflicto de interés o inconformidades ante los supuestos tres despidos, luego de que se hiciera público un supuesto escándalo sexual en el que se vería involucrado el magistrado presidente.

"No hay ni una sola denuncia, no hay ninguna investigación, ninguna inconformidad, son ajustes propios y es la vida interna del Tribunal Superior de Justicia y nosotros daremos contestación, primero a la queja de oficio que se inició por parte de derechos humanos y después daremos contestación a la fiscalía", expresó el magistrado presidente.

El pasado 5 de julio Gamboa Olea señaló que esto derivó en una campaña de desprestigio en su contra, de la cual fue advertido: "Porque hay quienes están inconformes con las resoluciones del Poder Judicial", mencionó.