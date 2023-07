Presidente del TSJ procederá contra campaña de desprestigio en su contra

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quien resulte responsable por una campaña de desprestigio, pues las acusaciones en su contra son falsas.

En conferencia de prensa, el magistrado señaló que recibió amenazas mediante mensajes en su teléfono celular indicando que se llevarían a cabo estos actos.

Asimismo, negó que haya ocurrido el supuesto "escándalo sexual" dentro de las instalaciones del TSJ en el que lo involucraron y aseguró que nadie ha sido despedido de su cargo, como se denunció anónimamente en redes sociales.

“Hubo mensajes, hubo el adelanto de esta campaña, se me dijo que esto vendría. Se me informó que debía evitar generar más evidencia sobre lo que estamos viviendo en el estado de Morelos, en relación a los procesos de investigación y las fallas en la integración de las investigaciones por parte de un organismo autónomo. Me adelantaron que se generarían especulaciones, desconocía el alcance que tendrían, especialmente involucrando a mi familia y a mis hijos, quienes no tienen nada que ver con mi trabajo y mi función jurisdiccional".

Afirmó que es una persona honorable y trabajará para mantener a su familia al margen de los señalamientos, y dejó claro que conocen el origen de esta campaña y que lo pondrán en conocimiento de las autoridades.