Encarcelan al primer fiscal autónomo

Antes de ser detenido el pasado viernes 4 de agosto en su domicilio, ubicado en Cuernavaca, el fiscal general del estado de Morelos, Uriel “N” manifestó que es perseguido políticamente por la exjefa de gobierno de la Ciudad de México y hoy aspirante a candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, y su homóloga capitalina Ernestina Godoy Cruz; además de señalar que podría ser víctima de la fabricación de algún delito.

Actualmente Uriel “N” se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Sur, tras ser vinculado a proceso por la presunta obstrucción cometida en la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda López, en octubre de 2022. Su próxima audiencia está programada para el 7 de septiembre.

Gráfico: Eduardo Valverde

Acusaciones no son nuevas

Pero esta situación viene de años atrás con la solicitud de declaración de procedencia de la Fiscalía General de la República (FGR) al Congreso de la Unión por supuesto ejercicio indebido de la función pública.

En entrevista con medios nacionales, Uriel señaló directamente los extitulares de la secretaría de gobernación, Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto, al exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Sherer, y al exsubsecretario de gobernación, Rabindranath Salazar, de amenazarlo para que dejara el cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Manifestó que desde su llegada a la gubernatura de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo ha intentado quitarlo del camino, pues ha resultado ser una figura incómoda para el Ejecutivo estatal.

Han sido varios los desencantos del fiscal con el titular del Ejecutivo estatal, Blanco Bravo, puesto que fue ligado al exgobernador Graco Ramírez e incluso se abrió una investigación por supuestamente ocultar desde la fiscalía audios que ligaban al exmandatario y su comisionado de seguridad, Alberto Capella, con Santiago Mazarí, líder de una organización criminal.

“De lo que se trata es de apoderarse de esta fiscalía autónoma, con la finalidad de proteger los intereses políticos del gobierno que protege indudablemente a Cuauhtémoc Blanco”, externó.

Anteriormente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó investigarlo por presunto enriquecimiento ilícito, e incluso solicitaron removerlo del cargo, situación que no procedió

“He sido objeto de amenazas y presiones para obligarme a renunciar de la fiscalía general del estado, yo había sido muy prudente en hablar de las autoridades federales, he sido muy respetuoso, pero ya las cosas han escalado a este nivel”, externó.

Caso Ariadna Fernanda

El fiscal es acusado de presunta obstrucción de la justicia en el feminicidio de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado a un costado de la autopista La Pera – Cuautla, en el municipio de Tepoztlán.

Mientras que Uriel “N” manifestó que la muerte no había sido un feminicidio, Ernestina Godoy, fiscal capitalina, manifestó que se trató de una muerte violenta la de la joven de 27 años y a partir de entonces fue calificado por Claudia Sheinbaum de intentar ocultar un crimen.

Asimismo, negó haber protegido a Rautel “N”, presunto feminicida de Ariadna Fernanda, y quien está recluido en un penal de la Ciudad de México.

Es un hecho inédito: abogado

La madrugada del domingo 6 de agosto, Uriel “N” fue vinculado a proceso. En la audiencia le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que continuará el proceso en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

Rodrigo Ugalde, defensa del fiscal, señaló que la decisión del juez obedece a que, supuestamente, existían riesgos de que el implicado obstaculizara la investigación.

“No había nada que él pudiera obstaculizar puesto que ya no está en sus manos la investigación, la Fiscalía alegó que puede incriminar a testigos por el poder que tiene el fiscal, no lo compartimos puesto que en la carpeta ya no tiene ninguna injerencia”.

Uriel “N” es acusado del delito de obstrucción de la justicia, luego de que supuestamente intentó retrasar las investigaciones del feminicidio de Ariadna Fernanda, en octubre de 2022, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en un paraje de la carretera La Pera-Cuautla en noviembre del 2022.

La defensa del fiscal señaló que estas acciones son un hecho “inédito” y tendrán que hacer valer los recursos que competen en la situación. “Es un hecho inédito, la verdad estamos muy sorprendidos y pues, bueno, vamos a hacer valer el recurso que objete esta resolución”.

Mientras tanto el juez fijó un plazo de 30 días para realizar la investigación, por lo que será hasta el próximo 7 de septiembre cuando se lleve a cabo la próxima audiencia.

¿De qué se le acusa?

El fiscal Uriel “N” es acusado del delito de retardo de la justicia en el feminicidio de Ariadna Fernanda, ocurrido en octubre de 2022.

De acuerdo con el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Marco Antonio Ramírez González, este ilícito se considera dentro de los delitos cometidos contra la procuración de justicia, Capítulo I: Delito cometidos por los servidores públicos.

Detalló que en el artículo 297 del Código Penal de Morelos, fracción VIII se establece como una de las causales: “Retardar o entorpecer maliciosamente o por violación a un deber de cuidado la procuración o administración de justicia”.

En el caso de Uriel “N” el tema derivó de la investigación por la muerte de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cadáver fue localizado, en la autopista La Pera-Cuautla, y en su momento la Fiscalía General de Morelos determinó que la causa de la muerte fue por broncoaspiración, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México resolvió que se trató de un feminicidio.

La madrugada del domingo 6 de agosto, Uriel “N” fue vinculado a proceso. / Cortesía | Gobierno del Estado

Ramirez González, indicó que, “de acuerdo con el propio artículo se impondrá una pena de 4 a 10 años y de 100 a 150 días de multa”, por este delito, sin embargo, como cualquier ciudadano Uriel “N” está en su derecho llevar un debido proceso y defenderse.

Respecto a la detención de Uriel “N” a pesar de que alegó tener fuero constitucional, el especialista aclaró que éste es sólo respecto a delitos de índole federal, y el que se le señala al fiscal es del fuero común.

“En el caso concreto del Fiscal de Morelos que, por su propia voluntad se entrega a las autoridades, él tiene ese fuero constitucional, pero reitero hay una orden de excepción por delitos del fuero común y por traición a la patria, si incurrió en estas circunstancias sí puede proceder la Fiscalía”, indicó.

Finalmente, hizo patente la necesidad de que los funcionarios atiendan a la responsabilidad que tienen con los ciudadanos.

