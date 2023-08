Ilegal la detención del Fiscal de Morelos: Iglesia

Para encontrar la paz se necesita obtener la verdad y la justicia, dijo monseñor Ramón Castro Castro durante la homilía de este 06 de agosto en la Catedral de Cuernavaca.

En la misa dominical, el también secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) sostuvo que la detención de Uriel "N" carece de legalidad porque ninguna fiscalía de otro estado es competente para perseguir un presunto delito, ni mucho menos someter a un proceso penal a un servidor público de una entidad federativa ajena a la que represente, de acuerdo con la Construcción.

“Con objetividad, se puede decir que se ha cometido una violación a la ley, porque un fiscal tiene fuero y fue totalmente desconocido”.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Monseñor dijo que su intención no es aumentar especulaciones o “echarle leña al fuego”, pero reiteró que “para encontrar la paz se necesita obtener la verdad y justicia; si una de estas dos falta, la paz no llegará en ningún momento”. Insistió en que sus comentarios son objetivos, basados en lo que observó y llamó a las autoridades a no ocultar la verdad sea cual sea la situación o personaje en cuestión.

Cuestionó abiertamente a los presentes en la misa dominical: "¿Dónde quedó el estado de derecho?", seguido de esta interrogante afirmó que "se pisoteó la Constitución y quedó en evidencia la tarde del 4 de agosto".

Familia del fiscal Uriel "N" acudió este domingo a la homilía en Catedral, confirmó el Obispo Ramón Castro.



Información e imagen Valeria Díazhttps://t.co/YWFP5iSEvp pic.twitter.com/61cRhAWjJl — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) August 6, 2023

La violación a la Constitución no es una novedad, hay otros casos que sirven de ejemplo argumentó el obispo, “todos coinciden en que se acompañan de corrupción, pero las autoridades son omisas”; es la omisión un comportamiento que, de acuerdo al Obispo "hace pensar muchas cosas", deja cabos sueltos y las formas de interpretación se prestan a tener diferentes escenarios.

La familia del fiscal Uriel “N” acudió este domingo a la misa dominical, a quien el obispo dio ánimo, así como al resto de los fieles que se encuentran en una situación similar.