Actores políticos exigen cumplir la ley en caso de Uriel Carmona

Diversos actores políticos en Morelos mostraron su preocupación en torno a la detención del Fiscal General del Estado Uriel Carmona Gándara, y se pronunciaron para que se cumpla la ley.

El diputado de Nueva Alianza, Agustín Alonso Gutiérrez mencionó que a la brevedad el Congreso deberá dar certeza a los morelenses en el tema de la procuración de justicia. Desde su perspectiva primero debió pasar por el Congreso el desafuero de Uriel Carmona Gándara, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó el fuero constitucional, aunque en este rubro tendrá que ser la defensa del Fiscal quien haga el análisis correspondiente.

“Me preocupa que esta situación se dé en Morelos, me preocupa que la autoridad encargada de investigar e impartir justicia hoy sea detenida. No sé los delitos para dar un mayor fundamento legal, pero sí se ve que la mano del gobierno del estado y de este país está haciendo uso del gran poder cuando se usa con irresponsabilidad para poder quitar adversarios”, dijo.

Agregó que su caso “da de qué pensar”, ya que esta detención significa que “cualquiera de los que pensamos distinto a este gobierno corrupto, este gobierno mediocre, sangriento, podamos ser incluso privados de nuestra libertad e incluso privados hasta de la vida”.

También compartió que este hecho se dio casualmente cuando el Uriel Carmona preparaba el informe para el Congreso local sobre el número de carpetas de investigación en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, por parte de la Fiscalía General de Morelos.

Asimismo, la legisladora Andrea Gordillo Vega señaló que el arresto en el domicilio de Carmona Gándara se practicó de manera ilegal. Expuso que ésta clase de acciones son preocupantes para la democracia del país y del estado; refirió que no se respetó la ley y con ello tampoco a los morelenses.

“Como diputada y por parte del congreso, fijamos postura al momento que tengamos más información al respecto, sin embargo, hoy sí puedo decir que no pueden detener al fiscal ya que cuenta con el fuero constitucional, y además lo estarían haciendo de manera ilegal y no podemos permitir que en la democracia de un país se cometan este tipo de actos”, externó.

Gordillo Vega mencionó que fijarán una postura desde el Congreso Local una vez que se conozca a fondo la causa de la detención.

Es importante recordar que actualmente están en receso legislativo y el próximo periodo inicia el 01 de septiembre. Sin embargo, pueden sesionar la Comisión Permanente o convocar a un periodo extraordinario de sesiones.

El presidente del consejo coordinador empresarial, Antonio Sánchez Purón puntualizó que todos los asuntos relacionados con seguridad y justicia deben priorizarse, “en ese sentido se debe llevar a cabo cualquier operativo y situación que se vea relacionada con la seguridad”.

Por su parte, el senador Ángel García Yañez lamentó la situación en la que está involucrado el fiscal de justicia e indicó que es un abuso por parte del gobierno federal; pues asegura violentaron sus derechos “al ser una investigación federal se pierde (el fuero), sin embargo, para ello es un proceso y no es algo que se haga de la noche a la mañana”.

Agregó que cuando el día que el Fiscal se quiso amparar, se suscitó una amenaza de bomba “y van coincidiendo las cosas del abuso por parte del gobierno federal, donde tiene el acercamiento el gobierno del estado, en este caso el gobernador Cuauhtémoc y el presidente de la República, casualmente por las carpetas que tiene de investigación contra del Fiscal”, detalló.

Ahora el fiscal tendrá que mostrar las pruebas que tiene a su favor y tendrá que hacerlo en tiempo y forma.

A través de sus redes sociales, el político Jorge Meade Ocaranza también emitió su opinión entorno a la detención del Fiscal de Morelos e indicó que “el apoyo del Gobierno Federal para quitarle del camino a @cuauhtemocb10 al fiscal de #Morelos es claro”, escribió.

