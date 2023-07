Fiscal de Morelos pide informar mejor al presidente AMLO

Respecto a las recientes declaraciones del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador sobre una supuesta protección por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hacia el funcionario estatal; el fiscal general de justicia, Uriel Carmona recomendó a informar "objetivamente" al presidente.

Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de la SCJN al señalar que protegían a Carmona, a su vez, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum insistió en que el fiscal debe ser juzgado por presuntamente ocultar el feminicidio de Ariadna Fernanda.

Lo anterior derivado de la decisión de las y los ministros de la SCJN quienes por mayoría de votos resolvieron que la figura del fiscal goza de fuero constitucional el 12 de julio.

“Respeto al presidente, nada más, sugiero a quienes le informan que lo hagan objetivamente, pues es el representante de todos los mexicanos y pues nada más mi respeto", expresó Carmona Gándara.

De igual manera, Carmona Gándara puntualizó que la embestida por parte del Gobierno estatal y federal es un tema de orden político.

“Es Político, somos gente decente y pues al final la verdad es la que siempre va a salir y la historia nos va a juzgar a todos”, agregó Carmona Gándara.

Por lo pronto, el trabajo de la Fiscalía de Morelos no se verá mermado ante este tipo de declaraciones.



“No, se trata de frenarnos cuando alguien señala a otra persona de cometer un delito, pues se tiene que investigar y yo siempre he estado dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad, en caso de que se me fije, se me finque alguna responsabilidad si ustedes lo notan, desde que ha habido embates en relación conmigo, jamás se ha dicho de qué se me acusa”, agregó Carmona.