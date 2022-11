Fiscalía de CDMX informó mal a Claudia Sheinbaum: Uriel Carmona

“El Fiscal de Morelos tiene una persecución política que todos conocemos que existe desde 2018, seguramente a la Jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) la informaron mal, porque la Fiscalía de la Ciudad de México no conocía nuestra carpeta, estaban hablando de nuestro trabajo sin siquiera conocerlo, nosotros remitimos esa carpeta con posterioridad”, respondió Uriel Carmona a los diputados sobre los señalamientos en su contra, hechos desde la jefatura de Gobierno de la CDMX.

Durante su comparecencia ante el Congreso de Morelos y luego de su discurso inicial, vinieron los cuestionamientos por parte de los diputados, fue Tania Valentina, diputada del PT quien preguntó si se tuvo comunicación con la Fiscalía de la CDMX y además por qué dijo la Jefa de Gobierno que era una investigación “desaseada”; al respecto, el Fiscal indicó fue la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Fabiola Betanzos, quien tuvo esta comunicación con su símil en la CDMX.

Respecto de Claudia Sheinbaum insistió que se le informó mal y lamentó que esto tenga un trasfondo político.

“La Fiscalía del estado a incomodado al gobernador del estado, metimos a la cárcel a uno de sus diputados por el delito de violación, tenemos la investigación donde aparece el Gobernador con tres líderes delincuanciales, eso incomoda, eso afecta”, dijo Uriel Carmonal.

Afirmó que mediáticamente se le presionó a la Fiscalía para compartir la carpeta de investigación, cuando se tienen procesos que concluir para compartirla de manera transparente.

Negó un desaseo, mal manejo o un encubrimiento a favor de nadie. dijo no tener algún vínculo ni actual ni pasado con los detenidos y acusados de atentar contra la vida de Ariadna, esto luego de declaraciones vertidas por la Jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum Pardo, respecto que el fiscal tiene nexos con Rautel "N" , presunto feminicida de Ariadna.





En esta comparecencia de Uriel Carmona Gándara ante el Congreso del estado por el caso de Ariadna Fernanda, el titular también de la Fiscalía General del Estado (FGE) defendió el trabajo realizado por el personal el cual calificó de impecable.

Afirmó que los señalamientos que se han vertido en su contra, han sido basados en un dato inexacto.

“Venimos a aclarar que todo esto que está pasando se basa en un dato inexacto. Nosotros hicimos un trabajo impecable, un trabajo científico que hicieron nuestras legistas que trabajan desde hace muchos años y con mucha experiencia en la Fiscalía del Estado”.

Afirmó que son mujeres, las médico legistas, que han sido juzgadas sin conocer su trabajo. E indicó que él no conoce el dictamen de necropsia que tienen en la Ciudad de México, pero no es su función y no tiene la facultad legal para acceder al mismo para conocerlo ni para criticarlo.

“El Ministerio Público a mi cargo no tiene la facultad legal ni constitucional de juzgar, de criticar y mucho menos de descalificar lo que hizo otra Fiscalía autónoma de otra entidad soberana como es la Ciudad de México (CDMX), pero tampoco ellos lo pueden hacer con nosotros”.

Carmona Gándara dijo que el tema de las necropsias se va a decidir en juzgados y en tribunales y afirmó que les darán la razón y eso no tiene que ver con que la joven víctima y sus familiares hayan tenido que estar inmersos en todo esto, al referir que se trata de un tema político y no científico.

Indicó que en la Fiscalía de Morelos se hizo un trabajo limpio y siempre sale a flote la verdad.

El Fiscal fue citado por el Congreso local, al igual que los titulares de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros y el Secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, respecto del mismo tema; los funcionarios del Gobierno estatal se deslindaron del caso Ariadna, Samuel Sotelo al referir que no es de su competencia y en el caso de la CES al mencionar que elementos de seguridad solo participaron como primer respondiente.





