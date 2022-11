¿Dónde está mi escultura?: Carlos Piñar se queja por la reubicación de su obra

El pasado 06 de noviembre, se dio a conocer que la escultura Hermandad, de la autoría de Carlos Piñar cambió de lugar, en un inicio se encontraba ubicada en Río Balsas con esquina Poder Legislativo, sin embargo, fue retirada sin previo aviso para que en su lugar fuera colocada la escultura El Carro del Sol de la autora Miriam Pérez.

Ante esta situación el escultor Carlos Piñar hizo un llamado a las autoridades municipales para que le brindaran información sobre el paradero de su escultura, así como conocer el estado en el que se encuentra y sobre todo una explicación de su reubicación.

El problema en el que Piñar hace énfasis es en el cambio de ubicación sin un aviso previo, puesto que refiere a que la escultura que fue colocada en esta zona debido a que el entonces alcalde municipal Jesús Giles Sánchez (2009) le dio la libertad de elegir ese lugar.

“El alcalde (Giles Sánchez) me dio la opción de yo elegir el lugar para poner mi escultura; la puse atrás de Sears en Poder Legislativo, tenía una fuente muy bonita y con luz; luego vinieron otras administraciones que no le dieron el mantenimiento; en esta administración la quitaron sin decir, agua va, o sin darme alguna explicación, ni llamarme”, explicó Carlos Piñar.

Asimismo, aprovechó la situación para defender a la comunidad de escultores mexicanos que pudieran estar en esta situación, es decir, que sus obras hayan sido retiradas sin una consulta o aviso previo.

“Quisiera invitar a todos los escultores de México que les han quitado sus esculturas de sus lugares, se comuniquen conmigo y alcemos la voz con los medios de comunicación… En este caso me pasó a mí y no me quise quedar callado”, explicó.

Reiteró que la situación jurídica en la cual la escultura se encuentra refiere a estar comodato, es decir, tiene un contrato de préstamo para el municipio, por lo que la escultura puede usarse dentro dentro de él, siempre y cuando la mantengan en buenas condiciones.

Pese a que durante la inauguración de la obra El Carro del Sol, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado mencionó que sería reinstalada pronto en la glorieta de Reforma; Carlos Piñar señaló que las autoridades municipales no han dado un pronunciamiento directo a él o a su equipo y tampoco han especificado cuándo se llevará a cabo dicha reubicación.

Asimismo, exhortó a los escultores a proteger sus obras, ya que señaló que las obras expuestas en la capital morelense son para los cuernavacenses, por lo que tienen que permanecer exhibidas, y en buen estado.

