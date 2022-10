Inauguran la exposición colectiva 'inefable'; en el CIICAp de la UAEM

El artista Hugo Ortiz ha realizado una labor muy importante para impulsar el arte morelense en su alma mater la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de diversos proyectos, entre ellos el rescate de espacios para montar exposiciones artísticas en distintos espacios de la institución.

La exposición más reciente es "Inefable" una colectiva que se inauguró en el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), conocido entre la comunidad como el edificio de ladrillos. Esto con el objetivo de presentar aquellos espacios que inusuales para el arte y acercar al público a estas manifestaciones artísticas.

En esta exposición participan 20 artistas, ellos son: Alberto Vázquez Navarrete, Itziar Giner, Hugo Ortiz, Genaro Sobernis, Iza Mendoza, Ana Rojas, Álvaro Mendoza, Eduardo Aranda, Graciela Chavarría, Ismael López Valle, Ranulfo González, Sirenia González, Telésforo Valentín, Hazael Ramírez, Fernanda Deschamps, Maya Sáenz, Remy Rodríguez, Susana Vera Palacios, Tania Mendoza Soto y David Guerrero.

"Los artistas que participamos en su mayoría somos morelenses, de Cuernavaca, Yautepec y Jantetelco, pero también de la Ciudad de México. Generalmente, siempre participan artistas cercanos a mí y que hemos sido cómplices, pero en esta ocasión, la selección y curaduría la hizo Belém Recillas con 20 artista mitad mujeres y mitad hombres", expresó Hugo Ortiz.

La exposición "Inefable" está integrada por 31 obras artísticas en diferentes técnicas como oleo, acrílico, técnicas mixtas, dibujo, collage y una pintura escultura con un tejido que sobresale en el lienzo.

Respecto al nombre de Inefable, Hugo menciona que, "en algún momento leí en el libro de Octavio Paz 'El Laberinto de la soledad' la palabra inefable, y no sabía que significaba, la busqué en el diccionario y quiere decir 'Algo extraordinario que no se puede explicar con palabras', me encantó su significado y su fonética. En esta exposición, no hay una temática específica, y ya teníamos casi todo menos el nombre; cuando vi la obra era de todo, empecé a pensar y me acordé de esta palabra y decidimos ponerla como el eslabón de toda la exposición, para aglutinar todo esto que no se puede explicar con palabras".

El CIICAp se creó en marzo de 1999, como un Centro de Investigación Interdisciplinario en busca de la trascendencia en el área de Ingeniería y Ciencias Aplicadas para generar vinculación, actualización e innovación orientada, y satisfacer eficazmente las expectativas de los sectores educativo, productivo y social, mediante el desarrollo de tecnología, aplicación y generación del conocimiento, con el objetivo principal de facilitar la prestación de servicios competitivos mediante la generación de proyectos.

Hace aproximadamente tres años, Hugo Ortiz llega al CIICAp para solicitar una capacitación para aprender cierto tipo de soldadura para las esculturas que realizaba en ese momento, y cuando entró por primera vez quedó impresionó con el espacio.

"Lo primero que se me vino a la cabeza fue, esto es una galería natural, por el tipo de construcción y de luz que tiene con un domo gigante en todo el corredor de en medio, lo que permite que siempre esté iluminado de manera natural. Meses después hablé con la directora para rescatar ese espacio y hacer una exposición, y así surgió la primera que se llamó 'Identidad subordinada' con 30 pintores, y así se da el rescate de este lugar".

Con la pandemia, muchos proyectos se cancelaron, y ahora que la universidad retoma sus actividades de manera presencial, se da la oportunidad con un nuevo director en el CIICAp de volver a montar exposiciones.

Proyecto Transformación visual de la UAEM

Cabe destacar que Hugo Ortiz dirige e impulsa desde hace nueve años el proyecto Transformación visual de la UAEM, cuyo eje principal es la promoción y difusión del arte con el objetivo de generar identidad visual de la universidad con un sentido académico.

"Este proyecto surge con la idea de rescatar espacios dentro de la institución, en cada facultad y edificio hacer un mural, por ejemplo, que la gente sepa que ahí es Medicina por ese mural. Y esto es punta de lanza para otras universidades".

Con esa idea de rescatar espacios, se pretende tener al menos cuatro exposiciones al año, con el sentido de que los chicos universitarios accedan a exposiciones de calidad sin tener que ir a una galería a un museo en específico.

"Vamos a seguir en búsqueda de espacios, ahora vamos a explorar los claustros de la UAEM que también son ideales por su estructura. Seguiremos con más exposiciones el año próximo, y la convocatoria siempre está abierta para todos, porque siempre buscamos a artistas de diferentes municipios para descentralizar el arte".

Hugo Ortiz considera que el arte es una experiencia y todos debemos experimentarla, los estudiantes han tenido una respuesta positiva ante estos proyectos y siempre asisten.

La exposición "Inefable" podrá visitarse hasta diciembre en el CIICAp en un horario de 8:00 a 20:00 horas, la entrada es libre para todo público.